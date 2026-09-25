Las cuatro principales ligas de Europa emitieron un duro comunicado contra Gianni Infantino

Es el último enfrentamiento entre las principales ligas de fútbol y el presidente de la FIFA, cuyos proyectos más ambiciosos han sido vistos como una amenaza y frenados por la oposición de los dirigentes europeos.

Gianni Infantino afronta más presión desde este viernes, después de que las cuatro grandes ligas de Europa pidieran una reforma de la gobernanza de la FIFA tras el fracaso del plan para vender los derechos de la Copa del Mundo.

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En un comunicado firmado conjuntamente con las principales ligas de Inglaterra, España, Italia y Alemania se afirma que el fútbol ha "sufrido uno de los mayores abusos de poder en la historia de la FIFA" . El texto acusa al presidente de la FIFA de promover activamente "ideas explotadoras en lugar de salvaguardar al fútbol frente a ellas".

La Premier League inglesa es la liga más rica y seguida del fútbol mundial, su colaboración con las otras grandes ligas europeas aumenta la presión sobre Infantino, que afronta la mayor crisis de sus diez años al frente de la FIFA.

Aunque las ligas no han seguido a la UEFA al pedir explícitamente la dimisión de Infantino, su comunicado fue muy crítico y arremetió contra el "expansionismo implacable" de la FIFA.

"Las sólidas bases históricas del fútbol se han visto amenazadas en los últimos años por un problema fundamental de gobernanza" , señaló el texto. "Ahora es el momento de decidir no solo quién dirigirá la FIFA, sino también cómo debe ser dirigida".

La tensión entre Infantino y la UEFA

Se trata del último desencuentro entre las ligas y Infantino, cuyos proyectos más ambiciosos se han interpretado como ataques al fútbol doméstico y han sido frenados por la reacción de los responsables europeos.

Las cuatro grandes ligas forman también parte de la red European Leagues, que presentó en 2023 una denuncia formal ante la Comisión Europea en Bruselas contra unas normas de gobernanza de la FIFA calificadas de "abusivas".

Pese a la reacción contra su controvertido plan para vender beneficios del Mundial a través de una filial comercial, y a la pérdida del apoyo de muchas federaciones nacionales, la FIFA afirma que Infantino tiene previsto volver a presentarse el año que viene a las elecciones para un último mandato en el cargo hasta 2031.

El plazo para que los candidatos se inscriban en la próxima elección presidencial vence el 18 de noviembre, exactamente cuatro meses antes de la votación en Marruecos.

Las ligas de Inglaterra, España, Italia y Alemania señalaron que quieren que los aspirantes a la presidencia concurran con un programa de reformas profundas.

"El problema de gobernanza de la FIFA va mucho más allá del papel de una sola persona, la cuestión de fondo es si el presidente de la FIFA debe concentrar al mismo tiempo tanto poder regulador, comercial y político sin controles y contrapesos efectivos", dijeron en un comunicado.

La propuesta, ya descartada, de Infantino para crear una empresa de u$s20.000 millones (17.000 millones de euros) llamada FIFA Forward Enterprise, destinada a gestionar el Mundial con inversores privados, entre ellos la familia Kushner, sorprendió al mundo del fútbol cuando salió a la luz en julio.

La reacción llegó tanto desde dentro del propio organismo rector del fútbol como desde otras federaciones, algunas de las cuales aseguraron haber perdido la confianza en Infantino como consecuencia.

Aunque ha intentado calmar el enfado, con la FIFA disculpándose por los errores y comprometiéndose a "garantizar que no vuelvan a producirse", las críticas no han desaparecido.

El grupo de cuatro ligas añade otra voz crítica, a pocos días de que el influyente colectivo European Football Clubs se reúna en Dinamarca.