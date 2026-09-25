El Barcelona recaudó 380 millones de euros por asientos VIP en el nuevo Camp Nou

El club catalán comunicó el acuerdo comercial millonario que consiguió con su renovado estadio. Conocé los detalles.

Luego de la gigantesca y polémica obra que realizó para transformar su estadio, el Barcelona anunció en las últimas horas que tiene asegurados más de 380 millones de euros por la venta de 500 asientos VIP. A su vez, planificó ampliar esta categoría en 2.000 localidades más en el Spotify Camp Nou , que le significará unos 700 millones de euros entre 15 y 30 años.

En estas dos operaciones, la entidad "blaugrana" se asoció con "Legends Global" , un grupo estadounidense de explotación de espacios con sede en Los Ángeles (California), que gestiona centros de convenciones, salas de conciertos y recintos deportivos.

Según el club catalán, se trata de un nuevo modelo de licencias individuales de larga duración, una propuesta pionera en "hospitality premium" , después de completar con éxito la comercialización de las suites y palcos del nuevo estadio.

El innovador modelo se basa en licencias individuales de asientos VIP de larga duración e introduce una fórmula innovadora en el mercado europeo, ya que los clientes podrán disponer de una licencia exclusiva sobre un asiento VIP del Spotify Camp Nou durante 15 ó 30 años.

La idea se gestó junto con Legends Global , una empresa fundada en 2019 tras la fusión de AEG FAcilities, AEG Ogden y SMG , y con la que el Barcelona trabaja desde 2024.

En la primera fase de comercialización, el club catalán ha colocado cerca de 500 asientos vendidos y más de 380 millones de euros de ingresos comprometidos, correspondientes a contratos de diversa duración. Además, las suites y palcos del Spotify Camp Nou ya han sido completamente comercializados.

Ahora el "Barça" ha redefinido su producto VIP con una nueva propuesta basada en licencias individuales de asiento, exclusividad y largo plazo.

Así pondrá en el mercado los 2.000 asientos VIP restantes mediante contratos de 15 y 30 años y con un pago inicial. Los compradores dispondrán de una licencia exclusiva sobre un asiento VIP del Spotify Camp Nou durante el período contratado, con una serie de nuevas ventajas y servicios asociados.

La idea del Club es comercializar estos 2.000 asientos en un período aproximado de dos temporadas y media y calcula que con la entrada en vigor de este nuevo modelo, dejará de estar disponible la anterior fórmula de contratación para este stock.

La previsión inicial del Barça es generar sobre unos 700 millones de euros de ingresos comprometidos en los próximos 15 y 30 años correspondientes a este paquete de 2.000 asientos. Esta nueva propuesta representa también un incremento económico relevante respecto a las previsiones iniciales del proyecto 'Espai Barça', según el club catalán.