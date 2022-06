"Proyecto Pelusa", la iniciativa que recrea la vida de Maradona a través de sus fotos con la gente

Cada sitio que visitó, en cada lugar que pisó a Maradona se le pedía una foto. Y Proyecto Pelusa se convirtió lentamente en el lugar ideal para inmortalizar ese momento único de quienes amaron a Diego. Es él junto a cada uno de nosotros.

Muere Diego, renace el proyecto

Damián Cukierkon tiene 46 años y es de la generación que creció con Maradona. Por eso para él que este proyecto crezca es algo especial. “Yo nací el 15 de octubre de 1976 y Diego debutó el 20 de octubre de 1976 lo que te muestra como atravesó mi vida entera. Hicimos un camino juntos, yo en mi vida y él en su carrera. Me cuesta escribir en palabras qué es Diego para mí porque siempre fue mi ídolo máximo deportivo y futbolístico y eso lo llevás por siempre. Este proyecto es un intento de mostrar algo de todo lo que disfruté con él. No de devolver porque lo que nos dio es intangible”, comenta entusiasmado.

“El proyecto empezó en el año 2010 cuando Diego era entrenador de la Selección. En esa época se había hecho furor que todo el mundo comente fotos que tenía con él y ahí empecé a pensar si era posible reconstruir la vida de una persona a través de las fotos que se había sacado con la gente. Y el único que podía hacerlo era él”, continúa.

Todos los días a las 10:10 horas de la mañana Proyecto Pelusa sube una nueva foto del ídolo con su respectiva anécdota. La gente acompaña y usa la plataforma para ver la vida de Diego en retrospectiva y recordar de sus distintas etapas. Pero esto no fue así desde el principio.

“Empecé con una cuenta en Facebook y una página web. En ese momento las redes no eran ni por asomo lo que son ahora entonces era muy difícil conseguir el material y difundirlo. En esa primera etapa lo tuve activo un par de meses pero después lo abandoné, pero nunca dejó de estar entre los proyectos para los próximos años. ‘Este año estudio piano y retomo Proyecto Pelusa’, me organizaba”, recuerda.

Proyecto Pelusa estaba latente, pero no lograba explotar. Hasta que llegó la Pandemia y allí, cuando autorizaron salir, Cukierkon se juntó con su socio y decidieron retomar el proyecto. “Ya desde otro lado. No tanto como un posteo sino más bien como un concepto de la relación de Diego con la gente, de contar su vida junto a sus seguidores y contarla en distintos formatos”.

Diego todavía vivía. El objetivo de ir a mostrarle a Maradona la recopilación de fotos y anécdotas de sus fieles los motivó para no sólo reavivar las redes sociales sino más bien para ir más allá. El documental era la idea prima.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdN8vD3OOK7%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABGgeCNjHlcMnUqGC5rls0OM6QHwvFjNn2mlNauriX58JXltWFuVnAOZBuNxfq1jrozLrUeZBYgzQaPwJmaWD8GMfcqxZArC4VNM2CSSB9FuRNHjnd6hctLniwnbSEY1JnhrmkMyJGSdfPBn528KVq9bIGmLQZDZD View this post on Instagram A post shared by WWW.PROYECTOPELUSA.COM (@proyectopelusa)

Pero el destino apuró los planes. Aquel inolvidable y fatídico 25 de noviembre se llevaba la vida de Diego Maradona inesperadamente. El por entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata se recuperaba de una operación y parecía que lo peor había pasado pero no fue así, su corazón dejó de latir y encendió la llama maradoneana para siempre.

“Eso precipitó el lanzamiento. El primero de diciembre se reactivó el Instagram y a partir de allí fue todo sorpresa y crecimiento. Desde que murió Diego hasta hoy el país entero se ‘napolitanizó’. Empezó a haber muchas muestras de cariño a nivel callejero, urbano y nacieron proyectos culturales de homenajes a su obra. Siempre fuimos maradoneanos los argentinos, pero nunca tan expresivos. Explotó las ganas de contar el amor a Diego”, remarca Cukierkon.

Actualmente Proyecto Pelusa es un lugar donde todos quieren estar; es un lugar de todos a partir de Maradona. “El espíritu que buscamos es que este proyecto sea colaborativo y se arme entre todos. Es muy lindo y muy lúdico hacer esto. Es volver a las raíces”, finaliza.

La foto más impactante, el lugar más recóndito y el momento soñado

“Un día en la vida de Maradona son 10 años de cualquier otra vida” es una frase que se escuchó miles de veces pero no por eso deja de tener una cierta cuota de razón. El capitán campeón del mundo con la selección argentina en México ’86 no podía salir de su casa sin ser asediado por sus hinchas. Y no sólo en Argentina ocurría esto sino que también en cualquier rincón del planeta donde estuviera Diego.

Para colmo Maradona era una figura a la que le encantaba estar con la gente de a pie. Jamás olvidó sus raíces. Por eso, la teoría de que Maradona se sacó, por lo menos, una foto en cada día de su vida no es descabellada y en ese sentido Proyecto Pelusa lo está corroborando con las miles de imágenes que le llegan para compartir con el resto de la comunidad maradoneana.

En ese sentido, lo que llamó la atención de Cukierkon es que Chile entre en el podio de los países que más colaboran con las fotos. “Hay mucho chileno que participó. Diego no fue mucho a Chile, pero Santiago es la tercera ciudad con más seguidores detrás de Buenos Aires y La Plata”, cuenta quien maneja los números de la cuenta.

Además de seguidores más o seguidores menos lo que resaltan en Proyecto Pelusa son algunas de las anécdotas. En ese contexto, la historia que más impactó, más que nada por el lugar de donde surgió, fue la de una señora de Sri Lanka que viajó a Dubai para conocer a Maradona. “No tengo ni idea cómo se enteró de este proyecto pero nos mandó una foto de cuando fue a Dubai a verlo a Diego. Es como ridículo todo pero así sucedió. En la foto se la ve dándole un beso en el cachete como hacía Doña Tota”, recuerda Cukierkon, quien no quiere dejar de remarcar lo que significa para la gente verse en pantalla junto a su ídolo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCaUxDJSOWmC%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABABGgeCNjHlcMnUqGC5rls0OM6QHwvFjNn2mlNauriX58JXltWFuVnAOZBuNxfq1jrozLrUeZBYgzQaPwJmaWD8GMfcqxZArC4VNM2CSSB9FuRNHjnd6hctLniwnbSEY1JnhrmkMyJGSdfPBn528KVq9bIGmLQZDZD View this post on Instagram A post shared by WWW.PROYECTOPELUSA.COM (@proyectopelusa)

“La felicidad de la gente cuando publicás su historia es muy fuerte. Me agradecen y me dicen que lloraron todo el día viendo la foto. Está claro que ese agradecimiento no es para mí, sino para Maradona. Me lo expresan a mí porque es para él. Es fuertísimo eso”, expresa.

¿Hay foto de los creadores de Proyecto Pelusa con Maradona?

“Yo tengo una foto no foto con Diego. En el año 1999 yo trabajaba de asistente de producción en un programa de TV al que fue de invitado. El fotógrafo del canal América (en aquel momento Maximliano Vernazza) se encargó de retratar mi foto personal con él, pero era la época del rollo y si bien me dijo ‘en la semana te paso la foto’, ésta nunca me llegó”, se lamenta Cukierkon, que luego no duda en elegir la foto soñada que él hubiese elegido tener con Maradona: “Es la que cierra el libro. Es la foto perfecta, la de Roberto Cejas, el hombre que llevó a Diego en andas en el estadio Aztecas a minutos de haberse consagrado campeón del mundo en México ’86. (Maradona) Pudo haber ido a tu casa, pudiste haber salido a la noche con él, cualquier cosa, pero levantar la copa del mundo dando la vuelta olímpica con él es lo máximo, no hay nada igual”, sentencia.

Los famosos también quieren estar

Hasta ahora se habló de los fanáticos anónimos de Maradona pero ¿qué pasaba con los famosos? La reacción era exactamente igual y ahí estaba la magia de Diego, que frente a él cualquiera pasaba a segundo plano.

“Lo que buscamos con esas fotos con los famosos es dar a entender que al lado de Diego somos todos iguales. La alegría y emoción del famoso es igual a la de cualquier otra persona. Está Liam Gallhager (cantante del grupo británico Oasis) tan feliz y sonriente como el que fue a verlos cantar y se encontró con Diego”.

“Los famosos también se suman a la causa. Algunos investigamos nosotros, pero muchos han mandado su material, desde el “Teto” Medina a Marcos Milinkovich, que ya al día siguiente nos preguntaba cuándo la subíamos. Estaba ansioso”, recuerda jocoso Cukierkon.

“En la mayoría de las historias con los rockeros están ellos creyéndose que son lo máximo hasta que llega Diego y se dan cuenta que no lo eran, que era Diego. Los baja a la tierra. Es espectacular”, finaliza hablando de Maradona en presente.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCed3KoHuxeR%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABABGgeCNjHlcMnUqGC5rls0OM6QHwvFjNn2mlNauriX58JXltWFuVnAOZBuNxfq1jrozLrUeZBYgzQaPwJmaWD8GMfcqxZArC4VNM2CSSB9FuRNHjnd6hctLniwnbSEY1JnhrmkMyJGSdfPBn528KVq9bIGmLQZDZD View this post on Instagram A post shared by WWW.PROYECTOPELUSA.COM (@proyectopelusa)

Proyecto Pelusa comenzó como una idea maradoneana y terminó siendo el homenaje perfecto. La gente quiere quedar inmortalizada con él y es un orgullo para ellos estar ahí. Cada imagen es el recuerdo que no deja apagar la llama de todos los que amaron a Diego Armando Maradona y su vida de película.

*Para participar del proyecto se puede mandar una foto al Instagram o al mail info@proyectopelusa con su respectiva anécdota o bien enviar imágenes de momentos históricos en los que no participaron pero apareció Maradona.