Sin grietas, líderes de todo el mundo despidieron al 10

“Solo puedo agradecer toda su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño. Maradona jamás será olvidado”, escribió junto a una foto de uno de sus encuentros.

El expresidente brasileño tenía una relación amistosa con Maradona, a quien vio al menos cinco veces en los últimos veinte años.

“Diego Armando Maradona fue un gigante del fútbol, de la Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genialidad y pasión en el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestra época”, recordó.

En tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en Twitter “todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe”.

En tanto, el exmandatario boliviano Evo Morales señaló que “con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo”.

La Cancillería de Cuba señaló, por su parte, que “la historia ha querido que partan el mismo día”, al señalar la coincidencia con la fecha de fallecimiento de Fidel Castro. “Hasta siempre, Diego”, agregó en un mensaje que acompaña una foto de ambos.

Cuba le abrió las puertas a Maradona en un difícil momento de su vida, donde encontró tratamiento y protección, a la vez que trabó una intensa relación personal con el líder de la revolución cubana.

“Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón”, dijo en su momento.

También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pesar por la muerte de Maradona.

“Mucha tristeza, nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente ‘Pelusa’, siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre, Pibe de América!”, escribió en otro posteo que incluyó tres fotos de ambos y la emblemática imagen del 10 levantando la Copa del Mundo en México 1986.

Maradona respaldó largamente al régimen bolivariano y en 2017 llegó a publicar en su cuenta de Facebook un mensaje que decía: “Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! Vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha”, señaló.

Sin embargo, la noticia resultó ajena a las grietas ideológicas. La Embajada de Estados Unidos en Argentina publicó un mensaje que señaló que “Argentina despide hoy al ídolo nacional que hizo felices a millones con sus gambetas. Acompañamos a los argentinos en su recuerdo. RIP Maradona”.

También se hizo eco de la noticia el presidente de Israel, Reuven Rivlin, país donde vive una gran colonia argentina.

“Diego Armando Maradona, el Pibe de Oro, trajo alegría y luz a millones de personas durante su deslumbrante carrera. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, el pueblo argentino y los seguidores de su hermoso juego de todo el mundo”, tuiteó.