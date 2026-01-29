Se conocieron las primeras imágenes de las películas de The Beatles: así se verán Paul, John, Ringo y George

A falta de más de dos años para el estreno del ambicioso “evento cinematográfico” a cargo de Sam Mendes, se revelaron los primeros looks de los actores interpretando al cuarteto británico a través de postales distribuidas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool.

Ante la expectativa por el estreno del “ evento cinematográfico ” de cuatro películas que ilustrarán las vidas de cada uno de los integrantes de The Beatles , este jueves se dieron a conocer las primeras imágenes del proyecto para revelar cómo se verán los protagonistas caracterizados como los miembros de la legendaria banda británica .

En lugar de publicitar las imágenes de manera tradicional, los productores de la película optaron por revelar los primeros looks a través de postales distribuidas en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool , la escuela fue cofundada por Paul McCartney .

Las cuatro películas, que se estrenarán recién en abril de 2028, contarán la historia de cada uno de los integrantes de la banda de manera independiente aunque estarán interconectadas.

El proyecto está a cargo del reconocido director Sam Mendes y contará con importantes figuras para representar a cada uno de los miembros del cuarteto de Liverpool: George Harrison es Joseph Quinn, Paul Mescal es Paul McCartney, Barry Keoghan es Ringo Starr y Harris Dickinson es John Lennon.

Mendes no confirmó el orden en que se estrenarían las películas. También mencionó que le tomaría más de un año rodar las cuatro.

Mendes dijo que los Beatles “redefinieron la cultura y se quedaron contigo toda la vida”, y los llamó quizás “la banda más importante de todos los tiempos”.

“Llevaba años intentando hacer una película, pero finalmente me rendí” porque sentía que “la historia era demasiado extensa para una sola película” y que una serie de televisión no le parecía del todo adecuada. “Tenía que haber una manera de contar esta historia épica para una nueva generación… Les aseguro que aún queda mucho por explorar y creo que encontramos la manera de hacerlo”.

El lema oficial de The Beatles — Un evento cinematográfico de cuatro películas es: "Cada uno tiene su propia historia, pero juntos son legendarios". Mendes, Pippa Harris y Julie Pastor, de Neal Street, producirán junto con Alexandra Derbyshire en asociación con Apple Corps para Sony Pictures.

Apple Corps Ltd, junto con Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, concedieron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción guionada. Este aval convirtió a la propuesta en uno de los desarrollos más esperados dentro del auge reciente de los biopics musicales en Hollywood.