Moratoria en CABA: la AGIP anuncia fecha límite para acceder a la quita del 100% de intereses

La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos emitió un comunicado con los detalles para acceder a la condonación de intereses por mora. El plan incluye planes de financiación de hasta 48 cuotas.

El beneficio estará disponible hasta el 2 de diciembre.

La Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció la fecha límite para acceder a la condonación del 100% de intereses prevista en la moratoria vigente. Así, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán tiempo hasta el próximo 2 de abril para obtener los beneficios impositivos.

La fecha comunicada es válida para quienes opten por el pago al contado en una única cuota dentro de los primeros 30 días de vigencia del plan. Por su parte, la moratoria seguirá vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Moratoria en CABA: cómo acceder a la condonación del 100% de los intereses Según fue comunicado por el organismo, para obtener el beneficio los interesados deberán inscribirse antes del martes 2 de diciembre. Para adherirse al plan, deberán seguir los siguientes pasos:

Dentro del Portal del Contribuyente de AGIP, ingresar a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria. Elegir la opción “Operaciones” desde el menú desplegable de la izquierda y luego “Planes/Moratoria”. Seleccionar las obligaciones a regularizar y la forma de financiación. agip-abl.jpg La condonación del 100% de intereses estará disponible hasta el 2 de diciembre del año corriente. Moratoria en CABA: los otros planes de financiación de las deudas Por otro lado, la Ciudad también mantiene abierta su moratoria impositiva, un programa que busca dar beneficios a contribuyentes que arrastran deudas acumuladas en los últimos años para que regularicen su situación. El esquema permite normalizar obligaciones vencidas al 31 de agosto de 2025 - tanto en instancia administrativa como judicial -, con la única excepción de las responsabilidades que correspondan a agentes de recaudación. La adhesión estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.

El plan contempla, además del pago contado, alternativas de financiación en hasta 48 cuotas. En esos casos, la reducción de intereses resarcitorios y punitorios es progresiva y se ajusta al momento de ingreso: va del 70% al 10% según el plazo elegido.

Desde su lanzamiento, la herramienta mostró una recepción positiva por parte de los vecinos de la Ciudad. En apenas tres semanas, más de 35.000 personas adhirieron al plan para ponerse al día y recuperar un cronograma regular de cumplimiento. Según fuentes oficiales, la intención del programa es acompañar a quienes enfrentaron dificultades económicas y facilitar un retorno ordenado al sistema tributario. Regularización de deudas de Inmobiliario/ABL y Patentes menores a $200 mil Para los contribuyentes con deudas menores a $200.000 en Inmobiliario/ABL o Patentes, la AGIP sumó un mecanismo simplificado: quienes elijan cancelar en una única cuota podrán adherirse a la moratoria sin necesidad de ingresar al Portal del Contribuyente. Según informó el organismo, ya está disponible en la sección de Consulta de Boletas una liquidación unificada que reúne todos los períodos impagos, aplicando la condonación de intereses correspondiente. La boleta figura identificada como cuota 219 – “CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025”, y también puede descargarse desde el home banking.