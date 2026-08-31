Dura derrota para el tenis argentino: Thiago Tirante comenzó ganando, Adrian Mannarino le remontó y quedó afuera del US Open + Agregar ámbito en









El platense había demostrado una gran performance en el arranque de su participación en el Grand Slam, pero los errores no forzados y el aplazo del partido por condiciones climáticas, hicieron que no pueda mantener su nivel en los sets siguientes y tenga que volver a casa.

Esta vez, Thiago Tirante no pudo y quedó afuera del último Grand Slam del año en el tenis: el US Open.

Thiago Tirante perdió 6-4, 6-3, 3-6, 3-6 y 6-3 contra Adrian Mannarino (67°) por la primera ronda del US Open. El argentino comenzó 2 sets a 0 arriba, el francés se activó en el tercero y, por problemas climáticos, el encuentro se tuvo que posponer para terminar de disputarse durante esta tarde. Finalmente, la ventaja que tenía el argentino se diluyó y quedó afuera del último Grand Slam del año.

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El nacido en la Plata era una de las principales amenazas para los contendientes al título, gracias a lo que demostró en los últimos torneos ATP. Precisamente en la previa del torneo en Nueva York, Tirante eliminó a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, demostrando que iba a imponer condiciones en su próxima gran participación.

Thiago Tirante le ganó a Djokovic en el Master 1000 de Cincinnati. Aún así, luego de tres horas y 46 minutos, el argentino no pudo pasar de fase y volverá a jugar el próximo 19 y 20 de septiembre, en lo que será el enfrentamiento contra Turquía por la Copa Davis, en busca de mantener el lugar en el Grupo I del Mundial. Por otro lado, Mannarino jugará contra Aleksandr Bublik (15°) la segunda ronda del US Open, el próximo miércoles 2 de septiembre.

La cronología del partido El encuentro empezó el domingo por la noche. Thiago Tirante comenzó con el pie izquierdo, Mannarino le quebró en el primer game y además selló la ventaja con su saque para poner el 0-2. Finalmente, el argentino se activó en los últimos dos saques del francés y quebró ambos para poner el 6-4.

Ya en la segunda manga, las condiciones terminaron parecidas, pero con distinto orden. Tirante comenzó quebrando el primer saque del tenista de 38 años, este se recuperó en el siguiente y el platense terminó quebrando el último saque para volver a sellar el game por 6-4.

Tirante no pudo ante Mannarino. @Argentenis1 Cuando todo parecía en manos del argentino, el de Soisy-sous-Montmorency cobró fuerzas y sacó el encuentro adelante. Ganó el tercer set 6-3, ganó el cuarto por la misma cifra y en el quinto, el que definía todo, lo quebró en el cuarto set para ponerse 3-1 arriba, ambos ganaron su saque y el partido se suspendió por lluvia cuando iban 5-2 con saque para Tirante. Finalmente, este lunes por la tarde se continuó. El de La Plata ganó su saque pero no pudo quebrar a Mannarino y el francés se aseguró el pasaje para la próxima instancia del US Open. Thiago, por su parte, concluyó su primera participación en dicho Grand Slam y se preparará para lo que será su próxima aparición en en la Copa Davis.