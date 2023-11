Marcelo Gallardo ya está en Arabia Saudita

"Es una decision que tomé en base a lo personal. Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que tiene cierta virginidad en ese aspecto", había expresado el "Muñeco" antes de emprender el viaje.

Y agregó: "Me abre la cabeza ser parte de algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo en el que tengo ganas de trabajar".

Gallardo, que dirigirá a estrellas del calibre de Karim Benzema, Kanté y Fabinho, cerró: "Es algo muy importante poder estar con mi equipo de trabajo y poder llevarlos allá. Estamos muy entusiasmados con el desafío hermoso que será estar en el Mundial de Clubes. Es algo que nos pone a prueba muy rápidamente".

El debut del ex técnico de River será el próximo viernes 24 de noviembre, cuando Al-Ittihad visite a Al-Ettifaq por la decimocuarta fecha del torneo saudí.