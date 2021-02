Gallardo rompió el silencio: dio detalles de los refuerzos y salidas del plantel

"Me tomé el tiempo de hablar con los dirigentes, el mánager, los jugadores, mi equipo de trabajo... cada final de temporada invita a pensar cosas. Uno no está por estar, sino que está porque esa exigencia que hemos tenido durante todos estos años siga expresándose", explicó Gallardo.

Por otro lado, el 'Muñeco' se encargó de brindar con detalles cómo está el mercado de pases 'millonario'.

Estos son los jugadores que podrían incorporarse próximamente:

- "Palavecino está a punto de arribar, está todo acordado entre los clubes. Ya hablé con él y estamos a punto de concretar. Solamente restan mínimos detalles entre los clubes".

- "A Maidana lo aprecio mucho y reconozco como un símbolo de este proceso. Le dije que si quiere venir, no le puedo decir que no y no le voy a cerrar las puertas. Quiere terminar con nosotros, y voy a hacer que eso suceda. Hubo algunas cuestiones en el medio para saber cual será la función de cada uno, y eso Joni lo tiene recontra claro. Y los hinchas estarán contentos de tener a uno de los símbolos de los últimos años, y yo sé que está para competir".

- "Con David Martínez también hablé y estamos viendo si puede volver con nosotros. Hay un acuerdo, y sé que tiene intenciones de venir. Es un jugador que fue a sumar vuelo a otro lugar para seguir evolucionando, y si tienen buenos rendimientos en esos lugares nosotros los observamos siempre para poder repatriarlos, y Martínez es uno de ellos. Esperemos concretarlo en las próximas horas",

- "Hace un mes que vengo hablando con Sebastián Driussi, tiene muchas ganas de venir y nos encantaría tenerlo acá. Él está haciendo todo el esfuerzo posible, pero dependerá del club ruso definir la situación".

Los que pueden irse:

- "Le quiero dar mucho valor a la decisión de continuidad que ha tomado Gonzalo Montiel. Habla de una personas de valores tremendos. Quiere al club".

- "De La Cruz y Borré están en conversaciones..."

- "'Nacho' Fernández es un jugador fundamental, si tiene deseo de salir y las partes se ponen de acuerdo, 'Nacho' será uno de los jugadores que nos dejará en este mercado de pases. Si se ponen de acuerdo, 'Nacho' tiene deseo de salir y así será".