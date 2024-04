Martín Demichelis tras el triunfo de River: "Felicité a los jugadores porque jugamos contra el reloj y contra los puntos"

A Miguel Borja le pidió que no saliera del área y eso le permitió marcar los dos tantos del triunfo. Además dijo que hay que bancar a "Nacho" Fernández de quien dijo: "Quedó a la vista que no está en un mal nivel".

Además, ponderó las formas y las maneras de jugar que tuvo el equipo, aun cuando iba en desventaja: “Hicimos un gran desgaste, veníamos de un viaje tremendo. No pensamos en el jueves, era el partido hoy. No tiramos pelotazos, no nos desesperamos, en el segundo tiempo lo hicimos muy bien”, enfatizó.

RIVER.jpeg La definición del colombiano Miguel Borja y las feliciticones del entrenador Martín Demichelis. River consiguió un triunfo vital ante Rosario Central. eL tIEMPO

Demichelis dijo sentirse "Muy contento por el esfuerzo de los jugadores, los felicité porque no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad sino el que había que hacer. Porque los cambios que entraron lo hicieron para mejorar el nivel del equipo, haciéndose responsable y protagonista. Haciéndose cargo. A veces, aun jugando bien, el fútbol no te premia. Pero por suerte vino la recompensa. Agradecido a los jugadores y a la gente que no paró de alentar. Nos unimos a esa energía para hacernos más fuertes. Llegó un triunfo muy merecido.

También el entrenador se explayó sobre los cambios. "Hoy fueron tres. Va a llegar un momento en el que no se va a poder cambiar más. Voy analizando cosas que ustedes por no estar con el día a día no pueden analizar. El partido y el viaje generó un desgaste enorme, lo importante es que Villagra entró bien, que Herrera entró bien, que Nacho (Fernández) y Esequiel (Barco) entraron bien e incluso Agustín Ruberto entró bien. Independientemente de los nombres o el sistema, los que entran lo hacen para sostener o mejorar el nivel del equipo. Sucedió eso y veremos qué es conveniente para el próximo partido dependiendo de lo que sea mejor".

Pedido y banca

Respecto a Borja, que luego de su doblete contó que le habían pedido desde el banco que no saliera mucho del área, Demichelis explicó: "Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota o no tenía muchas chances ante un equipo muy replegado. Le pedí que tuviera paciencia que no se moviera del área y él en el área es letal. Por eso digo que no jugaron el partido de la ansiedad. Me alegro mucho por Miguel que haya vuelto al gol".

Ya sobre el cierre, Demichelis volvió a elogiar a Nacho Fernández, quien arrancó como suplente, ingresó y potenció al equipo: "Sigue siendo importante, por eso entró y jugó bárbaro porque es importante para el equipo. Cuando considere que tiene que jugar de arranque, va a jugar. Cuando considere que tenga que sentarse en el banco de suplentes, se sentará y Nacho lo aceptará porque seguirá siendo competitivo. Es un líder".

"Cuando viajamos a Venezuela veníamos de dos derrotas. No es fácil jugar la Libertadores y menos en condición de visitante. Y él es un jugador que se hace cargo de la situación y era importante tener líderes adentro del partido. El primer partido de un Mundial cuando vas por el túnel no podés ni tragar. La Copa es similar y Nacho jugó miles de esos primeros partidos. No significa que si Claudio (Echeverri) jugaba de titular no lo hubiera hecho bien, pero decidí por Fernández porque es un líder. Es un jugador importante. Quedó a la vista que no está en mal nivel: entró y se hizo cargo de la situación", concluyó.

Para clasificar

El triunfo puso a River en la tercera posición e la tabla de la Zona A con 24 puntos, solo una unidad por detrás de los líderes Argentinos Juniors y Barracas Central. Por detrás, Independiente y Vélez (22 puntos) no le pierden pisada.

El Millonario solo tiene una certeza de cara a la fecha 14 de la Copa de la Liga: depende de sí mismo para meterse en la etapa eliminatoria del certamen local. En la próxima jornada, el equipo que dirige Martín Demichelis visitará a Instituto en Córdoba y un triunfo lo clasifica directamente.

No obstante, debido a su abultada diferencia de gol en la tabla (+13), un empate ante la Gloria también le alcanzaría para sellar su pase a los cuartos de final. Eso sí, a priori tendría rivales más “difíciles” al tener que enfrentar al equipo opuesto en su posición en la tabla de la Zona B.

En caso de caer ante Instituto, rezará para que Talleres o Independiente no se ganen entre sí en el duelo del próximo fin de semana, y que Vélez no haga lo mismo cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza.