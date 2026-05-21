Nicolás Otamendi tiene todo acordado para volver a River luego del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El jugado de la Selección Argentina terminó contrato con el Bénfica de Portugal, y si las cosas siguen su curso, volverá al Millonario.

El defensor de 38 años hizo inferiores en Vélez pero es un reconocido hinchas del Millonario, y volverá a la Argetina para ponerse por primera vez los colores del club de sus amores. ChatGPT

El jugador de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi, jugará en River luego de terminar su participación, en el Mundial 2026. El defensor de 38 años hizo inferiores en Vélez pero es un reconocido hinchas del Millonario, y volverá a la Argetina para ponerse por primera vez los colores del club de sus amores.

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Otamendi había coqueteado con jugar en River en al menos los últimos cuatro mercado de pases. En marzo, con una siutación incierta en Benfica, había dicho que no quería "agregar ninguna palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y nada más. Tengo contrato con Benfica, finaliza en junio y después de eso no hay nada. Veremos“. En ese momento, el panorama era complicado.

El ex Manchester City jugó 48 partidos esta temporada con en Benfica, entre la Liga de Portugal, UEFA Champions League, Allianz Cup, Copa de Portugal y Supercopa, sumando 4.314 minutos totales.

La confirmación sobre la llegada de Ota se da durante la semana más importante del semestre para River, ya que el próximo domingo, desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes, disputará la final del Torneo Apertura ante Belgrano. Además, el miércoles 27 ante Blooming en el Monumental cerrará la primera mitad del año con el objetivo de clasificar primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana y así evitar la ronda de playoffs.

La carrera de Nicolás Otamendi Vélez Sársfield (2008-2010)



F.C. Porto (2010-2014)



Atlético Mineiro (2014-2014)



Valencia C.F. (2014-2015)



Manchester City (2015-2020)



Benfica (2020-2026)



River Plate (2026-) Los títulos de Otamendi en clubes y Selección Vélez Sársfield (1): Torneo Clausura 2009

Torneo Clausura 2009

Porto (8): UEFA Europa League 2010-11, Primeira Liga 2010-11, Copa de Portugal 2010-11, Supercopa de Portugal 2011, Primeira Liga 2011-12, Supercopa de Portugal 2012, Primeira Liga 2012-13, Supercopa de Portugal 2013.

UEFA Europa League 2010-11, Primeira Liga 2010-11, Copa de Portugal 2010-11, Supercopa de Portugal 2011, Primeira Liga 2011-12, Supercopa de Portugal 2012, Primeira Liga 2012-13, Supercopa de Portugal 2013.

Manchester City (9): EFL Cup 2015-16, EFL Cup 2017-18, Premier League 2017-18, Community Shield 2018, EFL Cup 2018-19, Premier League 2018-19, FA Cup 2018-19, Community Shield 2019 y EFL Cup 2019-20.

EFL Cup 2015-16, EFL Cup 2017-18, Premier League 2017-18, Community Shield 2018, EFL Cup 2018-19, Premier League 2018-19, FA Cup 2018-19, Community Shield 2019 y EFL Cup 2019-20.

Benfica (4): Primeira Liga 2022-23, Supercopa de Portugal 2023, Copa de la Liga Portugal 2024-25 y Superopa de Portugal 2025.

Primeira Liga 2022-23, Supercopa de Portugal 2023, Copa de la Liga Portugal 2024-25 y Superopa de Portugal 2025.

Selección Argentina (4): Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024.