"Dibu" Martínez: "Todo argentino sueña con ser campeón en Inglaterra"

"Nosotros nos enfrentamos todos los días con europeos, pero a nivel Selección no lo hicimos es cierto. Por eso, será una buena medida, nos daremos cuenta para que estamos", analizó Martínez.

Argentina se medirá ante el campeón de la Eurocopa en 2021, y el arquero surgido en Independiente explicó que será un equipo muy difícil, al cual tienen estudiado: "Son muy tácticos, trabajan mucho la defensiva, salen de contra con jugadores rápidos, que enganchan y cambian de banda de rápida manera"

"Son buenos en el juego aéreo. Son compactos, nos tenemos que defender en todo momento y más cuando nosotros estemos atacando porque salen a la contra. Igualmente es algo que lo venimos trabajando", sostuvo el arquero de 29 años sobre Italia.

Además, Martínez no evitó elogiar a su rival y destacó que sería una selección candidata en Qatar 2022: "Si no se quedaban afuera, Italia era candidata a ganar el mundial. Ellos ganaron muy bien la Eurocopa".

Por otra parte, el arquero comparó la final de la Copa América en Brasil con la que tendrán en Londres: "Ganar en el Maracaná fue único y no habrá nada igual. Todo argentino sueña con salir campeón en Inglaterra, es algo que llevamos adentro".

Posteriormente, Martínez se refirió a la lesión en su rodilla que lo marginó del último partido de Premier League ante Manchester City, y le quitó dramatismo a la situación: "Es una dolencia en la rótula que tengo desde los 17 años, pero nada grave. Con cuidado y los trabajos ya fue superado".

Por otra parte, el futbolista que actualmente se desempeña en Aston Villa, fue consultado por una posible transferencia ya que su equipo no disputa certámenes internacionales y nuevamente puso al combinado argentino por sobre su actualidad.

"Eso me lo preguntaron, el club esta bien parado, tenemos 2 o 3 fichajes, no pienso en moverme de acá por ahora. Estoy pensando en la Selección y faltando cinco meses para el mundial no es algo que piense", remarcó.

Luego comparó el pensamiento del jugador del viejo continente con los de América: "En Europa el sueño es ganar una Champions League, pero en Sudamérica la prioridad es salir campeón del Mundial".

Por último, el arquero se refirió a su nivel en la selección y destacó a sus compañeros de equipo: "Los chicos son sólidos, me siento muy confiado y sólido atrás de ellos. Esperemos mañana demostrar que estamos bien".