Mascherano detalló lo complejo que será armar la lista para los Juegos Olímpicos de París 2024

Mascherano , que podría convertirse en el primer argentino en obtener tres medallas doradas (conquistó las de Atenas 2004 y Beijing 2008 ), fue tajante sobre este suceso: "No me pasa nada porque divido mucho lo que fue mi etapa como jugador a mi etapa como entrenador".

"En este caso, París es bastante particular porque tiene muchas sedes y nosotros no vamos a estar en la Villa Olímpica en principio, pero es un poco más complejo que lo normal. Me quedo con esas experiencias de cómo ir armando todo lo que es la estadía allá", remarcó en diálogo con Infobae.

Por otra parte, Mascherano profundizó en cómo será el mecanismo para anunciar la convocatoria: "Tenemos que dar la lista final en los primeros días de julio. Tiene que ser antes (de la final de la Copa América)".

"Hemos puesto todo en la balanza, es un rompecabezas porque, más allá de la Copa América, hay que tener en cuenta que, primero, los clubes no están obligados a darte a los jugadores; segundo, los clubes no tienen una fecha para dártelos. Eso tiene que ver con la voluntad de los clubes", sostuvo.

Y agregó: "Entonces, lo normal es que muchos de los chicos empiecen su pretemporada tanto en Argentina como en Europa con sus clubes y, después, nosotros tenemos una idea de cuándo empezar la preparación. También tendremos que ir adaptándonos a las circunstancias porque, hasta hoy, los clubes no te dicen la fecha exacta en que te van a ceder a los jugadores".

Además, el entrenador oriundo de San Lorenzo, explicó lo complejo que resulta el armado de la lista, ya que a diferencia de otras competiciones, se reduce a 18 cupos, en los que podrá utilizar tres para convocar a mayores de 23 años.

El exfutbolista dio detalles y reveló que tiene en cuenta a Kevin Zenón, Ezequiel Fernández y Cristian Medina de Boca, por lo que podrían estar ausentes en una eventual llave por los 16avos de Copa Sudamericana.

"Están en la lista, en la lista grande que hemos pasado de 50 futbolistas. Es una lista que se da en estos días, a partir de esa lista, cuando llega la fecha final, tenés que cortarla a 18 más 4 reservas, que tenés en el caso de que alguno de los 18 se lesione para poder pescar de esas 4 reservas", comentó Mascherano.

"Nosotros no nos podemos guiar por lo que puede llegar a pasar. Hoy en día, estamos hablando de lo que es la lista final. A partir de lo que sea la lista final, empezaremos a hablar con los clubes. Obviamente, nuestro ideal es tratar de tener la mayoría de los chicos entrenando con nosotros dos semanas antes del debut mínimo", completó.

Además, Mascherano dio su punto de vista sobre el caso de Nicolás Valentini, quien no podrá ser convocado en caso de no renovar su vínculo con Boca, según la resolución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"No ha existido nada oficial. Obviamente que entendemos que, si un jugador está en conflicto con su club, tratamos de no interceder en ese conflicto. Creo que es lo normal... Es algo que lo hemos hecho también en otras categorías, como fue la Selección Sub 20. No hay que olvidarse que la AFA es de los clubes, pertenece a los clubes", dijo el surgido en River.

"Está en la lista de 50, pero bueno... Porque es una situación que todavía no está definida obviamente. Hay tiempo todavía para que se pueda definir de alguna otra manera. Ojalá que tenga un final feliz. No solamente para Boca, sino también para Nico, porque es un buen chico y a nosotros nos ha dado mucho. Ahí empezaremos a evaluar", agregó.

Por último, Mascherano se refirió a los posibles mayores a 23 años que puedan ser convocados: "Hemos hablado con muchos de los chicos, no solamente de los mayores, sino también chicos que tienen posibilidades. Hay una realidad: los únicos con los que nosotros estamos seguros de que podamos contar es con los chicos que están en el fútbol argentino, porque los clubes están en condiciones de ceder a los jugadores. El resto de los chicos, ya sean mayores o menores, vamos hablando con cada uno de manera personal".