Mascherano, a horas de enfrentar a Nigeria: "Llegamos de la mejor forma"

Mascherano no confirmó el equipo para enfrentar a Nigeria.

El director técnico de la Selección argentina , Javier Mascherano , destacó hoy que "hay que disfrutar" de disputar los octavos de final del Mundial Sub 20 ya que "hace tres meses" el equipo estaba "afuera" de competencia.

En la previa del partido de mañana ante Nigeria en San Juan, el entrenador aseguró que no tiene dudas en torno al equipo titular pero no lo confirmó ya que todavía no se lo informó al plantel.