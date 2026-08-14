El técnico argentino del Inter Miami se refirió al duelo de Lionel Messi: "Hay un gran dolor" + Agregar ámbito en









Jorge Messi falleció el sábado, Lionel estuvo el domingo en su funeral y el miércoles volvió a jugar con el Inter Miami por la Leagues Cup. Ante esta situación, Guillermo Hoyos atendió las preguntas de la prensa para aclarar cómo están trabajando sobre esta situación.

Guillermo Hoyos habló sobre Lionel Messi luego del fallecimiento de jorge, su padre.

Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, este viernes se presentó ante la prensa en la previa del partido de este sábado contra el Nashville e inmediatamente fue consultado por el estado anímico de Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, quien además fue su representante y una parte fundamental para construir su carrera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la previa del entrenamiento, Hoyos dijo: “Creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, por el hecho mismo de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro todo. Yo creo que el silencio es lo más acertado. El silencio, la tranquilidad, la paz y que él encuentre los momentos. Y en los momentos de él, nosotros lo tenemos que acompañar siempre y acompañarlo dentro de ese silencio”, aseguró.

Lionel Messi junto a sus padres, Jorge y Celia Cuccittini. @leomessi Jorge, el padre de Lionel, falleció el sábado por la mañana en la ciudad de Rosario. El astro argentino aterrizó por la tarde en el país y el domingo estuvo presente en la ceremonia para despedirlo. Si bien el entrenador de Las Garzas no le dio un plazo para volver, Messi decidió volver lo antes posible para jugar el miércoles por la noche la Leagues Cup frente al León de México. Finalmente, perdieron el encuentro 3 a 2, quedaron eliminados y "La Pulga" pudo sumar minutos en un momento de adversidad.

Por otro lado, fue consultado de qué forma se gestiona una situación como esta: “No se puede desarrollar lo que todo el mundo quiere. Vos desarrollás lo que realmente uno quiere. Hay cosas que son muy privadas. Cada uno de ustedes tiene sus cosas privadas. Es como que vos vengas y te pregunto yo una serie de cosas y vos decís: ‘Mirá, esto es, es privado’. Por eso digo el silencio”, afirmó.

Messi volvió a jugar con el Inter Miami. El partido de este sábado a las 21.30 horas (Argentina), frente al líder de la Conferencia Este de la MLS, será clave en la búsqueda de quedarse con el título. El Nashville tiene 40 puntos, mientras que el Inter 38. Además, el director técnico no confirmó que Messi sea de la partida, más allá de que haya sumado minutos en la eliminación contra León.

Messi y la despedida a su padre Lionel Messi, por su parte, durante varios días hizo lo que resaltó Hoyos: silencio. Todo cambió hasta que el miércoles por la mañana subió una carta muy especial a su cuenta de Instagram que estremeció a todo el mundo del fútbol y sobre todo a sus fanáticos. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó Leo. La imagen que compartió Messi junto a su sentido mensaje. @leomessi Luego del Mundial 2026 con la Selección argentina, Messi no volvió a pronunciarse sobre su continuidad con la Albiceleste, aunque en su carta dejó en duda la posibilidad de seguir practicando el deporte: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”. Lo cierto es que el astro argentino volvió a jugar con el Inter Miami el mismo miércoles por la noche y se lo vio con cierta congestión. Aún así, todavía le queda contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 con el Inter Miami, por lo que es una incógnita si va a cumplirlo en su totalidad.