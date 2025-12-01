Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar: qué chances tiene de quitarle el título a Lando Norris + Seguir en









El tetracampeón se encuentra a pocos puntos del piloto británico y podría llevarse su quinto campeonato.

Max Verstappen muy cerca de conseguir el título de campeón 2025 de Fórmula 1, si logra pasar a Lando Norris.

El piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo una victoria crucial en el Gran Premio de Qatar y redujo la distancia con Lando Norris, en la lucha por el campeonato de Fórmula 1. Con este triunfo, acumuló 396 puntos y quedó a sólo 12 unidades del líder británico, quien finalizó cuarto en la carrera. El resultado dejó la definición del título completamente abierta para la última fecha en Abu Dhabi.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Verstappen superó a sus rivales con una estrategia clave en los pits durante el Safety Car. Aprovechó el momento para cambiar neumáticos y tomó el liderazgo en la segunda mitad de la carrera. Oscar Piastri completó el podio en segundo lugar, mientras que Carlos Sainz ocupó el tercer puesto.

Fórmula 1 las vegas Red Bull Verstappen acorta distancia y amenaza a Norris en el campeonato La victoria en Qatar permitió a Verstappen acercarse a Norris en la tabla de posiciones. El neerlandés sumó su séptima victoria de la temporada, un dato clave en caso de empate en puntos, ya que el título se definirá por la cantidad de triunfos. Actualmente, los tres principales candidatos registran siete victorias cada uno.

Norris perdió la oportunidad de consagrase en Qatar, después de que una estrategia cuestionable de su equipo lo relegó al cuarto lugar. El británico luchó por recuperar posiciones, pero no logró superar a Sainz ni a Piastri. La diferencia se redujo a sólo 12 puntos, lo que deja todo en juego para la última carrera.

Cómo quedó el Campeonato de Fórmula 1 después del GP de Qatar La tabla de posiciones muestra un final ajustado entre los tres principales aspirantes:

Lando Norris (McLaren): 408 puntos

Max Verstappen (Red Bull): 396 puntos

Oscar Piastri (McLaren): 392 puntos

George Russell (Mercedes) – 309

Charles Leclerc (Ferrari) – 228

Lewis Hamilton (Ferrari) – 152

Kimi Antonelli (Mercedes) – 151

Alex Albon (Williams) – 73

Carlos Sainz (Williams) – 64

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49

Fernando Alonso (Aston Martin) – 48

Oliver Bearman (Haas) – 41

Liam Lawson (Racing Bulls) – 37

Lance Stroll (Aston Martin) – 32

Esteban Ocón (Haas) – 32

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32

Pierre Gasly (Alpine) – 22

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19

Franco Colapinto (Alpine) – 0

Jack Doohan (Alpine) – 0 skysports-oscar-piastri-max-verstappen_6893922 Cuándo se define el campeonato en el GP de Abu Dabi: días y horarios La definición del título ocurrirá en el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. El cronograma incluye: Viernes 5 de diciembre Prácticas Libres 1: 06:30 a 07:30 horas

Prácticas Libres 2: 10:00 a 11:00 horas Sábado 6 de diciembre Prácticas Libres 3: 07:30 a 08:30 horas

Clasificación: 11:00 a 12:00 horas Domingo 7 de diciembre Carrera: 10:00 horas El ganador obtendrá 25 puntos, el segundo 18 y el tercero 15. En caso de empate en puntos, el campeón se decidirá por la mayor cantidad de victorias. Si persiste el empate, se considerará la cantidad de segundos puestos, donde Norris tiene ventaja con 8, frente a los 5 de Verstappen y 4 de Piastri.