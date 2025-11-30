Franco Colapinto, frustrado con el cierre de temporada: "Lo positivo es que queda una sola carrera" + Seguir en









De cara al Gran Premio de Abu Dhabi, el último del año, el piloto argentino reconoció que no tiene confianza y que "está siendo un cierre de temporada muy difícil".

Franco Colapinto lamentó un final de temporada adverso. @AlpineF1Team

Luego de finalizar 14° en el Gran Premio de Qatar, el piloto argentino Franco Colapinto lamentó otro fin de semana con un resultado alejado de sus expectativas y admitió no tener confianza. De cara a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi, sostuvo: “Lo positivo es que queda una sola. Ojalá que ya termine".

Si bien logró escalar posiciones e incluso finalizar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, Colapinto dejó ver su frustración luego de otro resultado adverso y sostuvo: "A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor. Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana".

“Es un circuito duro en el que no hay paredes, pero está esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera, pero fue una carrera dura con curvas difíciles, algunas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil y muy monótona, no dio nada de oportunidades para pasar así que, aburrido”, concluyó sobre el GP de Qatar.

En ese sentido, y con la cabeza ya puesta en la última carrera del año, el argentino reconoció que "está siendo un cierre de temporada muy difícil". Si bien logró asegurarse su lugar con la entidad francesa para 2026, de momento Colapinto no logró sumar puntos en 2025 y apostará todo a la última jornada.

"Queda poco... último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año. Esta pista no me cayó muy bien. No me sentí cómodo en todo el fin de semana. Esperemos que Abu Dhabi sea mejor”, expresó el piloto de 22 años.

El cronograma del GP de Abu Dhabi Viernes 5 de diciembre Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00 horas Sábado 6 de diciembre Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30 horas

Clasificación: 11:00 - 12:00 horas Domingo 7 de diciembre Carrera: 10:00 horas