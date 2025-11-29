Fórmula 1: Franco Colapinto quedó último en el Sprint del GP de Qatar

El piloto argentino no tuvo una buena carrera y aguarda a la clasificación para mejorar su desempeño. Pierr Gasly, su compañero en Alpine, culminó en el puesto 18.

El Gran Premio de Qatar continuó este sábado con la disputa de la carrera Sprint , correspondiente a la penúltima fecha del calendario de Fórmula 1 . En una jornada adversa para Alpine , el argentino Franco Colapinto no logró encontrar un buen rendimiento y terminó ubicado en el último lugar , sin posibilidades reales de avanzar.

El piloto de Alpine partió desde el pit lane con la intención de capitalizar información para el resto del fin de semana, pero el bajo desempeño del auto lo dejó sin alternativas. Su compañero Pierre Gasly culminó 18°, luego de superar a Lance Stroll cuando el canadiense pasó nuevamente por boxes.

La Sprint quedó en manos de Oscar Piastri , quien dominó la competencia y achicó la diferencia ante su compañero Lando Norris , tercero en la prueba. En el segundo lugar se ubicó George Russell , mientras que Max Verstappen cruzó la meta en la cuarta posición.

Con este resultado, el australiano llegó a 374 puntos , por detrás de los 396 de Norris, consolidándose como escolta en la pelea por el campeonato. Verstappen , con 371 unidades, quedó tercero en la tabla general. Aún restan dos carreras principales, Qatar y Abu Dhabi , con un máximo posible de 50 puntos en juego para quien gane ambas.

Además de Colapinto y Gasly, otros pilotos, como Lewis Hamilton y Lance Stroll, también iniciaron desde la calle de boxes bajo estrategias similares. A lo largo de la competencia, el argentino no consiguió ritmo y finalizó 20° , sin poder acercarse a la zona media.

En la vuelta final, tanto él como Gasly realizaron una parada adicional para colocar neumáticos rojos, con el objetivo de evaluar el comportamiento del compuesto blando de cara a la clasificación. Ese movimiento permitió que el francés terminara delante de Stroll, quien también se había detenido, y cerrara 18°.

Tras la bandera a cuadros, Colapinto evaluó la jornada con sinceridad: “Creo que fue positivo para aprender un poco. Igualmente no vamos rápido, así que es lo más frustrante”.

Los puntos obtenidos en la Sprint

Oscar Piastri: 8 puntos

Lando Norris: 6 puntos

Max Verstappen: 5 puntos

Calendario del GP de Qatar

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 horas

Clasificación: 15.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

Franco Colapinto en el GP de Qatar: dónde ver en vivo la clasificación y la carrera

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.