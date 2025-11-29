Cronograma del Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto: cómo y dónde ver la carrera sprint y la clasificación + Seguir en









Con el piloto argentino presente, este viernes comienza la competición con la práctica libre y la clasificación al sprint.

Colapinto afronta el anteúltimo fin de semana del año. @AlpineF1Team

Con la nueva la chance para que Franco Colapinto pueda sumar puntos en Alpine, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar. La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail. En la jornada del viernes el argentino tuvo un flojo desempeño en las Prácticas Libre 1 - donde finalizó 20°, a dos puestos de su compañero Pierre Gasly - algo que se repitió en la clasificación para la carrera sprint de este sábado, donde largará en el último puesto de la parrilla.

Más allá del argentino, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

El fin de semana de Colapinto El fin de semana no comenzó de la mejor manera para Colapinto. Durante la FP1 - que fue liderada por Oscar Piastri (McLaren). Por su parte, el argentino un tiempo de 01:23.529 en los cronómetros, a +1.967 del líder en una última vuelta realizada a baja velocidad con dichos neumáticos, mientras que Gasly terminó 18° a casi 0.5 milésimas del pilarense.

Luego, llegaría la clasificación para la carrera sprint de este sábado. Allí, tanto Gasly como Colapinto tuvieron un mal desempeño a bordo del A525 que, a falta de dos carreras para terminar el calendario, es constante y se mantiene como el peor monoplaza en la parrilla. Así, ambos corredores saldrán 19° y 20°, respectivamente.

“Después del FP1 (la única práctica libre) los dos (por él y Gasly) rompimos mucho el piso: el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos, tuvimos que cambiarlo pero no teníamos más. Son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó“, se lamentó el argentino en declaraciones posteriores a la ronda clasificatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1994471228547989620&partner=&hide_thread=false #F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri P1, Norris P3, Verstappen P6 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/Rv777QKDDB — Formula 1 (@F1) November 28, 2025 En el lado puesto de la parrilla, Piastri se clasificó 1° para la carrera Sprint, en busca de presionar a su compañero de equipo, Lando Norris, quien se mantiene en la punta del campeonato a falta de 2 carreras y la sprint de este sábado. El resultado pone más emoción en el garaje de la escudería inglesa, en una semana llena de rumores sobre pedidos hacia el australiano para que no compita por el campeonato y ayude a evitar que Max Verstappen logre una remontada épica. El resto del podio fue completado por George Russell (Mercedes Benz) y Lando Norris (McLaren). En cuanto al holandés, volvió a tener problemas con su auto y largará 6°, detrás de Fernando Alonso (Aston Martin) y su compañero, el japonés Yuki Tsunoda. Franco Colapinto en el GP de Qatar: cuándo será la carrera sprint y la clasificación Viernes 28 de noviembre Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas - Finalizada

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas - Finalizada Sábado 29 de noviembre Carrera Sprint: 11.00 horas

Clasificación: 15.00 horas Domingo 30 de noviembre Carrera: 13.00 horas Franco Colapinto en el GP de Qatar: dónde ver en vivo la carrera sprint y la clasificación El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.