Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar: "Estamos listos"









El piloto argentino se vuelve a subir a su monoplaza francés para correr en el el circuito de Lusail.

Franco Colapinto correrá en el GP de Qatar este fin de semana. @AlpineF1Team

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Qatar el último fin de semana de noviembre 2025. El piloto argentino de Alpine destacó que el circuito de Lusail lo enfrenta a desafíos técnicos específicos, por sus características de alta velocidad. Señaló que las condiciones del trazado exigirán una adaptación rápida durante el fin de semana de competición.

El formato de carrera Sprint agrega presión adicional, ya que obliga a optimizar los ensayos desde el primer momento. Colapinto remarcó la importancia de un buen rendimiento en la primera práctica, para asegurar un posicionamiento competitivo desde el inicio.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1 El análisis de Franco Colapinto sobre el GP de Las Vegas El piloto evaluó su participación en el Gran Premio de Las Vegas como un aprendizaje clave para las últimas carreras del año. Mencionó que las bajas temperaturas y la lluvia durante las sesiones complicaron el manejo del monoplaza, especialmente en la clasificación, donde logró avanzar a la Q2 con poca adherencia.

Reconoció que su carrera del sábado se vio afectada por un incidente en la Curva 1, que dañó la parte trasera de su auto y dificultó su recuperación. A pesar de las adversidades, extrajo conclusiones valiosas para aplicar en Qatar. Afirmó que el equipo analizará los datos obtenidos en Las Vegas para aprovechar al máximo las dos últimas rondas del campeonato.

El cronograma para el Gran Premio de Qatar El fin de semana en Lusail tendrá un formato especial con carrera Sprint. El viernes 28 de noviembre comenzará con la única práctica libre. Los días y horarios completos:

Viernes 28 de noviembre Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas Sábado 29 de noviembre Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas Domingo 30 de noviembre Carrera: 13.00 horas