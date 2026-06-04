Benfica confirma interés del Real Madrid por Mourinho si gana Florentino Pérez.

Según un comunicado oficial, Pérez expresó su “firme intención” de fichar a José Mario dos Santos Mourinho Félix si se impone en los comicios del 7 de junio de 2026. La clausula del entrenador está valuada en 15 millones de euros.

El Benfica confirmó este jueves que el Real Madrid tiene en la mira a José Mourinho en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales del club, previstas para este domingo.

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Según un comunicado oficial, Pérez expresó su “firme intención” de fichar a José Mario dos Santos Mourinho Félix si se impone en los comicios del 7 de junio de 2026. La operación, en ese escenario, se haría mediante el pago de la cláusula de rescisión , valuada en 15 millones de euros (unos 17,5 millones de dólares), de acuerdo al Benfica.

La posible vuelta de Mourinho al banco del Real Madrid venía siendo mencionada por la prensa española durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta ahora Pérez no había confirmado de manera explícita que el portugués fuera su elegido para asumir la conducción del equipo.

El presidente en funciones sí había dejado elogios públicos hacia el entrenador. En una entrevista con La Sexta, el 13 de mayo, recordó su paso por el club y destacó el impacto que tuvo en la competitividad del plantel. “Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años”, sostuvo.

jose mourinho Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, en una etapa marcada por la fuerte rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi.

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, en una etapa marcada por la fuerte rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. Durante sus tres temporadas en el club, conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En caso de concretarse el regreso, el portugués iniciaría una segunda etapa en el equipo blanco 13 años después de su salida. Su retorno se produciría luego de una temporada al frente del Benfica.

Además, el dirigente también apuntó a reforzar el plantel con el defensor francés Ibrahima Konaté, actualmente en el Liverpool, que podría llegar libre de contrato.

En la vereda opuesta, el candidato Enrique Riquelme respondió con una apuesta fuerte: prometió que ficharía a Erling Haaland y Rodri del Manchester City si resulta ganador.

Mientras tanto, en Portugal ya se empieza a mover el tablero. Según la prensa local, el técnico Marco Silva aparece como el principal candidato para reemplazar a Mourinho en el banco del Benfica en caso de su salida rumbo a Madrid.

Silva viene de dejar el Fulham, donde estuvo cinco años, y no dirige en el fútbol portugués desde 2015, cuando dejó el Sporting de Lisboa.