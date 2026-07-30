Por incidentes en el Mundial 2026, aplican derecho de admisión a 14 hinchas + Agregar ámbito en









Las restricciones impedirán el ingreso a espectáculos deportivos en todo el país por plazos de entre dos y cuatro años. Las sanciones alcanzan a personas involucradas en peleas, robos y el uso indebido de credenciales durante la Copa del Mundo 2026.

Por hechos ocurridos durante el partido entre Argentina y Egipto, disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos. @x.com

El Gobierno nacional aplicó el derecho de admisión a 14 ciudadanos argentinos por distintos incidentes registrados durante el Mundial 2026. Las medidas fueron oficializadas este jueves en el Boletín Oficial y establecen la prohibición de asistir a eventos deportivos en todo el territorio nacional por períodos que van de dos a cuatro años.

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A través de la Resolución 735/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional sancionó a Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta, Franco Ezequiel Di Salvo y Bianca Soifer por hechos ocurridos durante el partido entre Argentina y Egipto, disputado el 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos.

Según la resolución, la decisión fue adoptada a partir de un informe elaborado por el Departamento de Policía de Atlanta y de la recomendación de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, que atribuyó a los involucrados desórdenes, enfrentamientos físicos y otros incidentes. Todos recibieron una restricción de concurrencia a espectáculos deportivos por 24 meses.

En tanto, mediante la Resolución 736/2026, el Gobierno sancionó a Emiliano Armando Arcos y Rubén Ángel Arcos, luego de que la FIFA informara que ambos ingresaron al encuentro entre Argentina y Egipto utilizando credenciales pertenecientes a otras personas, vulnerando los controles de seguridad establecidos para acceder al estadio.

Por ese motivo, los dos fueron alcanzados por una prohibición de ingreso a eventos deportivos en el país durante dos años.

La tercera medida, correspondiente a la Resolución 737/2026, está vinculada a los incidentes registrados el 14 de julio en las inmediaciones del Underground de Atlanta, donde se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes identificados con San Lorenzo y Huracán durante un banderazo de apoyo a la Selección argentina. En este caso, las sanciones alcanzan a Pablo Matías Acosta, Leandro Gastón Fernández, Sebastián Farre, Matías Ezequiel Silveti, Emiliano Ruy Tagliarino, Vando Ruy Tagliarino y Vito Ruy Tagliarino. La resolución indica que los involucrados fueron identificados a partir de imágenes difundidas sobre los incidentes. Además, consigna que Matías Ezequiel Silveti fue aprehendido por la Policía de Atlanta por su presunta participación en los hechos, mientras que Leandro Gastón Fernández fue detenido por la Policía de Orlando en el marco de una investigación por un supuesto hurto. Como resultado, Fernández y Silveti recibieron una restricción de concurrencia por cuatro años, mientras que Acosta, Farre, Emiliano Ruy Tagliarino, Vando Ruy Tagliarino y Vito Ruy Tagliarino fueron sancionados con tres años de derecho de admisión a todos los eventos deportivos que se desarrollen en la Argentina.