El autor del mejor gol del Mundial 2026: a cuánto se elevó el valor de Sidny Lopes Cabral + Agregar ámbito en









El hombre que convirtió el gol que enmudeció a la hinchada argentina elevó su valor en el mercado tras el Mundial 2026.

El autor del golazo que ilusionó a todo Cabo Verde incrementó el valor de su pase tras su rendimiento en la Copa del Mundo. Cuenta de X: @HardRockStadium

El Mundial 2026 terminó después de la final en la que España derrotó a Argentina, pero dejó muchas joyas para destacar en el fútbol actual posterior al certamen. Varios jugadores lograron exhibir su nivel ante el planeta entero durante los partidos disputados, despierto así el interés de ciertos clubes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre ellos está Sidny Lopes Cabral, quien le marcó el tanto más destacado de la cita máxima a la Albiceleste en 16avos de final. Además del reconocimiento de la FIFA, su valor de mercado se elevó considerablemente, por lo que se aguarda una transferencia importante en su carrera tras demostrar su talento en Norteamérica.

Lopes Cabral se toma la cabeza y empieza a correr tras anotarle un golazo al Dibu Martínez y empatarle transitoriamente el partido a Argentina. Cuenta de X: @HardRockStadium El tanto contra Argentina, elegido como el mejor gol de la Copa del Mundo Luego de haber completado una gran fase de grupos en su primera participación internacional, Cabo Verde accedía a 16avos de final luego de eliminar a Uruguay y Arabia Saudita, clasificando segunda por detrás de España. El rival era nada más ni nada menos que Argentina, campeona defensora hasta ese entonces.

Tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos, el conjunto sudamericano volvía a ponerse en ventaja gracias a la anotación de Lisandro Martínez. La prórroga parecía sonreírles a los argentinos, hasta que Lopes Cabral sorprendió a propios y extraños con la mejor jugada individual de todo el torneo.

Si bien partía con el papel de víctima, terminó siendo una de las llaves más ajustadas de la competencia. Sobre el costado del área, mientras todos aguardaban el centro, el jugador de Cabo Verde eligió rematar al arco, clavándola en un ángulo y silenciando a todo el estadio.





Aunque Argentina encontró minutos más tarde el tanto que culminó en el 3 a 2 final y la eliminación de los africanos, nadie podrá borrar lo logrado por Lopes Cabral. Se llevó el premio al mejor gol del torneo y esto impactó de lleno en su cotización. Crecimiento abismal: cuál es el valor de mercado de Sidny Lopes Cabral El futbolista de 23 años, nacido en Rotterdam, Países Bajos, a mitad de 2021 integraba las filas del Helsingborg IF y costaba cerca de u$s11.500. Al pasar al F. C. Rot-Weiß Erfurt, su cifra se elevó y, durante su estadía allí, alcanzó los u$s172.500. Entre sus pasos por el Viktoria Köln de Alemania y el Estrela Amadora de Portugal, la suma no hacía más que subir: en diciembre de 2025 arribaba al Benfica con una tasación de u$s5,7 millones. Allí sufrió su primer revés al no sumar minutos, motivo por el que descendió a u$s4,6 millones. Su incorporación al Trabzonspor, acompañada de su rendimiento con Cabo Verde y el hito de haber marcado el mejor gol de la competencia, le significaron un salto importante. Aunque no se conoce una posible salida hasta el momento, su valor llegó a los u$s11,5 millones tras el Mundial 2026, el récord de su carrera y la base para que los turcos comiencen a escuchar ofertas.