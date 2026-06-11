México venció a Sudáfrica en el partido inaugural con más expulsados en la historia de los mundiales

La Tri venció por 2-0 a los Bafana Bafana y sumó sus primeros tres puntos en el certamen. Dos sudafricanos y un mexicano vieron la tarjeta roja en el segundo tiempo.

Ante su gente, México ganó y es puntero en la Zona A.

México venció por 2-0 a Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Azteca este jueves. Este encuentro se convirtió en el partido inaugural con más expulsados en la historia de las Copas del Mundo, dos sudafricanos y un mexicano vieron la tarjeta roja.

Los locales se pusieron en ventaja con un gol temprano de Julián Quiñones y otro de Raúl Jiménez a los 67 minutos. Sin embargo a los 92 minutos, su capitán César Montes fue expulsado por el brasileño Wilton Sampaio y se perderá el próximo partido.

Sphephelo Sithole y Themba Zwane del conjunto sudafricano ya habían sido expulsados, también en el segundo tiempo. Las tres expulsiones fueron por roja directa.

El tri sumó sus primeros tres puntos en el certamen y volverá a jugar el próximo jueves 18 frente a Corea del Sur a las 22. Los Bafana Bafana se cruzarán con República Checa el mismo día a las 13.

“La gente se hizo notar y eso fue esencial para que hoy salgamos a buscar la victoria”, declaró el goleador Quiñones post partido que se mostró emocionado por haber marcado su primer gol en un Mundial. Además, agregó que para el próximo partido deben “corregir más el ímpetu de presionar”.

Es por esa vía que llego el primer gol de esta Copa del Mundo. En una mala salida del arquero Williams al mediocampista Sithole, que luego se fue expulsado, Erik Lira presionó y recuperó la pelota casi al borde del área. Quiñones se quedó con la pelota y con un remate que paso por debajo de las piernas del arquero convirtió.

A los 4 minutos del segundo tiempo, Brian Gutiérrez encaraba solo hacia el arco sudafricano cuando Sithole le cometió infracción en la medialuna del área para impedir el gol, el juez Sampaio lo echó.

méxico selección Raúl Jiménez, el colombiano nacionalizado mexicano, selló la victoria de México con un cabezazo a los 67 minutos. @miseleccionmx

17 minutos después con un centro del colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, Raúl Jiménez se desmarcó y apareció solo para anotar el tanto definitorio de cabeza. Sin embargo, las malas noticias para Sudáfrica no terminaron ahí. A los 38, Themba Zwane vio la roja por una acción de juego brusco grave.

Cuando parecía el cierre perfecto para uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, Cesár Montes fue expulsado por cortar una ocasión manifiesta de gol.

México ganó por primera vez en su historia un partido inaugural en el Mundial 2026

La Tri nunca había podido ganar las veces que le tocó disputar el primer partido de una Copa del Mundo. En 1930 perdió 4-1 con Francia, en 1950 y 1954 cayó ante Brasil por 4-0 y 5-0 respectivamente, en 1958 fue 3-0 ante Suecia y en 1962 2-0 de nuevo ante Brasil. En 1970 empató por 0-0 frente a la Unión Soviética y en 2010 por 1-1 contra su rival de hoy, Sudáfrica.

En total recibió 19 goles en contra y tan solo anotó 4 en partidos inaugurales.

Debutó Gilberto Mora de apenas 17 años en la selección mexicana

El número 19 fue el primer cambio del técnico Javier Aguirre. Con 17 años y 240 días se convirtió en el futbolista mexicano más joven en debutar en un Mundial y es también el más joven en la cita de 2026.

La selección mexicana superó hoy uno de los desafíos más grandes, el debut, y fue con un triunfo. Con sabor agridulce por la expulsión pero con la certeza de que el equipo puede competir con el objetivo de llegar a cuartos de final, algo que no consigue desde 1986.