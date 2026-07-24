Nico González, sobre las teorías conspirativas: "No hay que creer lo que se dice en las redes sociales" + Agregar ámbito en









El extremo argentino llegó a su ciudad natal de Escobar y habló sobre todo lo que dejó esta cita mundialista con el país.

Nico González llegó a Escobar y habló sobre el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Nicolás González llegó a la Argentina en las últimas horas, luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026 con la Selección. A pesar de la derrota en la final contra España, se lo vio muy agradecido con la gente y desmintió las teorías conspirativas que surgieron en las últimas horas.

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Tras una marea de periodistas que se abalanzó sobre él, respondió estas cuestiones: “Es una locura todo lo que se vivió. La gente que fue bajo la lluvia para nuestro recibimiento y no hacía falta que vayan porque no se logró el resultado que esperábamos. Todo lo que se diga detrás de las redes sociales no hay que creerlo”, sentenció.

Nico González en el Mundial 2026. Por otro lado, también se refirió al recambio que va a sufrir el plantel posterior a la la cita mundialista, luego de que Nicolás Otamendi confirme su retiro y varios jugadores estén en duda, entre ellos Lionel Messi y Emiliano Martínez: “Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la Selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas", declaró el extremo del Atlético Madrid.

Nico González y el partido contra Inglaterra Uno de los partidos que más revolucionó al pueblo argentino fue el cotejo por las semifinales ante Inglaterra. En la previa ya se hablaba de un duelo con mucha historia: por los 40 años del gol de Maradona y por la histórica disputa política por las Islas Malvinas. Cuando la Selección ganó el encuentro por 2 a 1, en los festejos se los vio a los jugadores con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

González contó cómo fue vivir esa experiencia desde adentro: “Para nosotros el partido contra Inglaterra no era más que un partido de fútbol, tal como lo dijo Scaloni. De a poco se fue formando una burbuja en la que podíamos quedar en la historia y yo creo que lo hicimos de la mejor manera. Dejamos al país en lo más alto”.

Los jugadores de la Selección con la bandera de las Malvinas. Por otro lado, recordó los duelos históricos contra los británicos y relató cómo fue jugar unos minutos en un duelo de esa magnitud: “Había nervios contra Inglaterra, queríamos dejar nuestra huellita. Yo creo que la dejamos y es un orgullo, porque lo hicimos de la mejor forma. Solo nos quedó la frutillita del postre que era ganar el Mundial”, aseguró. De qué se tratan las teorías conspirativas Las teorías conspirativas que están surgiendo en estos últimos días buscan explicar qué pasó antes de que ruede la pelota en el MetLife Stadium. Varios usuarios se encargaron de hacer correr el rumor de que los jugadores de la “Scaloneta” no jugaron con mucha intensidad, debido a que los habían amenazado en el vestuario antes de salir. Los jugadores de la Selección saliendo a calentar en la final de la Copa del Mundo. Finalmente, este murmullo tardó poco tiempo en desvanecerse gracias a que varios futbolistas se encargaron de desmentirlo. Además de Nico, Leandro Paredes habló después de la victoria con Boca por Copa Sudamericana: “No le damos bola a las teorías. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial y de que España fue superior a nosotros”, sentenció el mediocampista.