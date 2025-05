Miguel Russo no habló de su futuro en San Lorenzo y se agigantan los rumores sobre Boca

Russo fue tajante: "Hoy, no voy a hablar de mi continuidad en San Lorenzo... no te voy a responder, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga y quiera, y cumpla con todo lo que tenga que pasar", dijo el hasta hoy entrenador azulgrana en la conferencia de prensa posterior al partido.