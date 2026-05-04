Con la fase regular finalizada, el Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva. La Liga Profesional oficializó el cronograma de los octavos de final, que se jugarán en dos jornadas intensas, condicionadas por la acumulación de partidos entre competencias locales e internacionales.
Confirmado: estos son los días de los cruces de octavos y la sede para la final del Apertura 2026
La Liga Profesional confirmó el cronograma de los playoffs: los ocho cruces se disputarán entre sábado y domingo, en un calendario ajustado.
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Así se perfilan los cruces de octavos del Apertura 2026
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Apertura 2026: así se perfilan los cruces de octavos y quiénes están clasificados hasta ahora
El cuadro ya tiene definidos sus cruces y promete duelos de alto voltaje, con clásicos y enfrentamientos entre equipos protagonistas del campeonato.
Octavos del Apertura: sábado y domingo a puro fútbol
La acción comenzará el sábado 9, con cuatro encuentros clave:
- Boca vs. Huracán
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- Talleres vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Independiente
El domingo 10 continuará la definición con otros cuatro partidos:
- River vs. San Lorenzo (podría modificarse)
- Estudiantes vs. Racing
- Vélez vs. Gimnasia
- Independiente Rivadavia vs. Unión (sujeto a cambios)
Estos cruces marcarán el inicio de la etapa eliminatoria, donde cada equipo buscará avanzar en un formato que no da margen de error.
Cómo sigue el camino al título
El sistema de competencia establece que todas las fases se disputan a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase de grupos. La final, en cambio, será en cancha neutral.
Los cuartos de final se organizarán de la siguiente manera:
- Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 8
- Ganador Partido 2 vs. Ganador Partido 7
- Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 6
- Ganador Partido 4 vs. Ganador Partido 5
Luego, las semifinales enfrentarán a los vencedores de esos cruces, hasta llegar al partido decisivo.
La gran final ya tiene sede confirmada: se jugará el 24 de mayo en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, en un único encuentro que definirá al campeón.
Según el reglamento vigente, en caso de empate tras los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definición por penales. Un formato que asegura emoción hasta el último minuto en la lucha por el título.
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