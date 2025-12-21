Millonarios que decepcionaron: el miserable regalo que recibieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo + Seguir en









Varias figuras internacionales fueron al festejo de la Pulga en Rosario, pero no hicieron caso a la noble premisa del futbolista.

El astro y su pareja celebraron su boda en Rosario. Gtres

Uno de los eventos más importantes del mundo del fútbol no estuvo relacionado con lo que sucede dentro de la cancha, pero sí tuvo como protagonista a uno de los que mejor lo ha hecho dentro del verde césped. Fue el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, quienes celebraron una fiesta a lo grande.

Pero el hecho tuvo un pequeño suceso que empañó lo lindo de la celebración del amor entre el astro y su esposa: pusieron una condición con la idea de tener un gesto más que noble, pero muchos de los asistentes no estuvieron a la altura de las expectativas y dejaron un sabor agridulce cuando se supo la noticia.

Invitados casamiento Messi Juan Jose Garcia Los excompañeros del astro argentino fueron algunos de los muchos invitados a la boda. Juan Jose Garcia Donaciones como regalo: el noble gesto de Messi y Antonela para su casamiento Messi y Antonela decidieron no recibir regalos materiales y pidieron a sus invitados que destinaran ese dinero a la Fundación Techo Argentina. La propuesta estuvo detallada en la invitación, con instrucciones claras para realizar la donación y convertir la boda en un gesto solidario.

La lista de asistentes justificaba una expectativa alta. Al evento fueron compañeros de selección y de clubes europeos, entrenadores, exjugadores de fútbol consagrados, dirigentes, empresarios y celebridades del espectáculo internacional. Nombres como Neymar, Luis Suárez, Sergio Busquets, Cesc Fàbregas, Ángel Di María y Samuel Eto’o, además de artistas y figuras mediáticas de primer nivel, formaron parte de una celebración que reunió a personas acostumbradas a manejar cifras de millones.

El contexto no era menor. Muchos de ellos protagonizaron contratos récord, premios deportivos multimillonarios y estilos de vida asociados al lujo extremo, lo que hacía pensar en una recaudación acorde al perfil del evento.

La decepcionante recaudación de los 260 invitados La Fundación Techo Argentina informó que las donaciones realizadas por los 260 invitados alcanzaron los 200 mil pesos argentinos de ese momento, equivalentes a unos 11 mil dólares. Ese monto permitió financiar diez viviendas de emergencia, un número valioso, pero llamativamente bajo en relación con el nivel económico de los asistentes. El promedio individual fue el dato que terminó de encender la polémica: cada invitado donó alrededor de 37 euros. La cifra contrastó con gastos que se conocieron en paralelo, como reservas exclusivas, traslados privados y consumos personales durante el fin de semana del evento. Desde la organización aclararon que las vías de donación continuaron abiertas debido a transferencias del exterior que no se concretaron a tiempo. Aun así, el resultado final dejó una sensación de decepción y expuso una paradoja difícil de ignorar cuando se habla de solidaridad entre quienes viven rodeados de millones.

Temas Fútbol