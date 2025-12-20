El mundo del fútbol tiene sus historias fuera de la cancha, más allá de que se suele pensar que la magia solo ocurre dentro del campo de juego. Muchas veces, estos relatos parecen sacados de la ficción, pero lejos están de tratarse de maniobras imposibles con la pelota, ya que también el comportamiento de los protagonistas influye.
¿Usaron IA?: la insólita carta de despedida idéntica de dos futbolistas de distintos equipos
Los jugadores dejaron sus clubes con un insólito detalle que despertó la burla y enojo de los hinchas en sus redes sociales.
-
Traspasos ficticios y deudas millonarios: el conflicto del fútbol que envuelve a un argentino
-
El triángulo amoroso que sacudió al fútbol brasilero: dos jugadores del mismo club enemistados
En el último mercado de pases de Europa, Fábio Silva dejó Wolverhampton para marcharse al Borussia Dortmund, mientras que Chrisantus Uche abandonó Getafe para seguir su carrera en el Crystal Palace. Pero a la hora de despedirse de sus clubes, ambos compartieron un mensaje que los usuarios no tardaron en advertir como idéntico.
Solo cambiaron el club: el polémico adiós de Fábio Silva y Chrisantus Uche
Silva tuvo dos ciclos en Wolverhampton, con 72 apariciones y cinco goles. Los alemanes abonaron 22.5 millones de euros por su pase, algo que hasta ese momento parecía normal. Por su parte, Uche se marchó del Getafe hacia la Premier League por 17.5 millones de euros, tras 41 partidos jugados y cinco anotaciones.
El destino de ambos nunca se había cruzado hasta entonces, ya que no compartieron liga ni equipo, pero llegó la coincidencia a la hora de despedirse. En sus redes sociales postearon imágenes suyas durante su ciclo en las instituciones que abandonaron al ser transferidos, acompañadas por textos idénticos.
¿La única diferencia? En el posteo de Fábio Silva, el mensaje iba dirigido al Wolves y su gente, mientras que Chrisantus Uche, reemplazó Wolverhampton por Getafe. Además, rápidamente el texto dejó en evidencia estar hecho con inteligencia artificial, lo que llamó aún más la atención. ¿La IA recomendó lo mismo, fue googleado o alguien del mundo del fútbol les acercó un boceto para que puedan postearlo?
El enojo de los hinchas en los comentarios
La situación no pasó inadvertida para sus seguidores. Las acusaciones fueron inmediatas y se le atribuyó, a modo de broma, el crédito del mensaje a ChatGPT. También algunos no pudieron ocultar su enojo, quizás por sus salidas o por el hecho de que no hayan escrito algo de corazón, por lo que tampoco faltaron los insultos.
Por su parte, no faltaron los bromistas, que inundaron la caja de comentarios con chistes ingeniosos a tono de burla por las similitudes. Un dato no menor es que tampoco comparten representante ni agencia, por lo que resulta aún más llamativo el motivo que los llevó a subir ese mensaje a sus cuentas de Instagram.
- Temas
- Fútbol
Dejá tu comentario