¿Usaron IA?: la insólita carta de despedida idéntica de dos futbolistas de distintos equipos

Los jugadores dejaron sus clubes con un insólito detalle que despertó la burla y enojo de los hinchas en sus redes sociales.

Los jugadores tuvieron un detalle que no pasó inadvertido para los fanáticos. Denis Doyle/Getty Images

El mundo del fútbol tiene sus historias fuera de la cancha, más allá de que se suele pensar que la magia solo ocurre dentro del campo de juego. Muchas veces, estos relatos parecen sacados de la ficción, pero lejos están de tratarse de maniobras imposibles con la pelota, ya que también el comportamiento de los protagonistas influye.

En el último mercado de pases de Europa, Fábio Silva dejó Wolverhampton para marcharse al Borussia Dortmund, mientras que Chrisantus Uche abandonó Getafe para seguir su carrera en el Crystal Palace. Pero a la hora de despedirse de sus clubes, ambos compartieron un mensaje que los usuarios no tardaron en advertir como idéntico.

Fabio Silva David Rogers/Getty Images El futbolista sorprendió con una carta idéntica a la de su colega. David Rogers/Getty Images Solo cambiaron el club: el polémico adiós de Fábio Silva y Chrisantus Uche Silva tuvo dos ciclos en Wolverhampton, con 72 apariciones y cinco goles. Los alemanes abonaron 22.5 millones de euros por su pase, algo que hasta ese momento parecía normal. Por su parte, Uche se marchó del Getafe hacia la Premier League por 17.5 millones de euros, tras 41 partidos jugados y cinco anotaciones.

Uche Getafe 1 Denis Doyle/Getty Images La carta de Uche fue la primera en publicarse. Denis Doyle/Getty Images El destino de ambos nunca se había cruzado hasta entonces, ya que no compartieron liga ni equipo, pero llegó la coincidencia a la hora de despedirse. En sus redes sociales postearon imágenes suyas durante su ciclo en las instituciones que abandonaron al ser transferidos, acompañadas por textos idénticos.

Embed - Fabio Silva on Instagram: "When I first arrived at Wolves, I came full of ambition, dreams, and the desire to make a real impact. I know I didn’t come close to meeting the expectations. But football and life are about more than just numbers or moments on the pitch. During my time here, I’ve grown, I’ve learned, and above all, I’ve discovered the true meaning of family. That’s what Wolves gave me. From day one, the people inside this club made sure I never lacked support. They created the conditions for me to succeed, to feel safe, to feel at home and for that, I’ll always be thankful. To all the coaches who guided me, the teammates who stood beside me, and every member of staff who worked tirelessly behind the scenes: thank you. Your kindness, your professionalism, and your belief in me will never be forgotten. I’ve built friendships here that I will carry with me for the rest of my life. Life has taught me never to give up, to fight twice as hard when things don’t go as planned. I always tried to stay true to that, to keep chasing my happiness and well-being, even when the road got tough. I leave with a bittersweet feeling, but also with pride, knowing that I gave my all and never stopped trying. Now it’s time for a new chapter, but I won’t forget where I’ve been. I’ll always be another supporter of this club. Thank you @wolves. From the bottom of my heart" View this post on Instagram ¿La única diferencia? En el posteo de Fábio Silva, el mensaje iba dirigido al Wolves y su gente, mientras que Chrisantus Uche, reemplazó Wolverhampton por Getafe. Además, rápidamente el texto dejó en evidencia estar hecho con inteligencia artificial, lo que llamó aún más la atención. ¿La IA recomendó lo mismo, fue googleado o alguien del mundo del fútbol les acercó un boceto para que puedan postearlo?

Embed - Uche Christantus on Instagram: "When I first arrived at getafe , I came full of ambition, dreams, and the desire to make a real impact. I know I didn’t come close to meeting the expectations. But football and life are about more than just numbers or moments on the pitch. During my time here, l’ve grown, l’ve learned, and above all, I’ve discovered the true meaning of family. That’s what. getafe gave me. From day one, the people inside this club made sure I never lacked support. They created the conditions for me to succeed, to feel safe, to feel at home and for that, I’ll always be thankful. To all the coaches who guided me, the teammates who stood beside me, and every member of staff who worked tirelessly behind the scenes: thank you. Your kindness, your professionalism, and your belief in me will never be forgotten. I’ve built friendships here that I will carry with me for the rest of my life. Life has taught me never to give up, to fight twice as hard when things don’t go as planned. I always tried to stay true to that, to keep chasing my happiness and well-being, even when the road got tough. I leave with a bittersweet feeling, but also with pride, knowing that I gave my all and never stopped trying. Now it’s time for a new chapter, but I won’t forget where l’ve been. I’ll always be another supporter of this club. Thank you @getafe. From the bottom of my heart" View this post on Instagram El enojo de los hinchas en los comentarios La situación no pasó inadvertida para sus seguidores. Las acusaciones fueron inmediatas y se le atribuyó, a modo de broma, el crédito del mensaje a ChatGPT. También algunos no pudieron ocultar su enojo, quizás por sus salidas o por el hecho de que no hayan escrito algo de corazón, por lo que tampoco faltaron los insultos. Por su parte, no faltaron los bromistas, que inundaron la caja de comentarios con chistes ingeniosos a tono de burla por las similitudes. Un dato no menor es que tampoco comparten representante ni agencia, por lo que resulta aún más llamativo el motivo que los llevó a subir ese mensaje a sus cuentas de Instagram.

