Ajax jugó con un solo hincha en el estadio y el motivo te emocionará hasta las lágrimas

El club más importante de los Países Bajos se impuso a una fuerte medida para poder cumplir el sueño de un fanático.

El conjunto de los Países Bajos tuvo un gesto que conmovió a todos. Ajax

El fútbol tiene momentos que quedan grabados en los corazones de todos, desde goles agónicos hasta gestos que generan emociones muy lindas en los hinchas, haciéndolos imborrables. Recientemente, en Europa, un club tuvo un acto noble que recorrió el mundo, ya que le dio un gusto a un fanático en un momento complicado.

Para entender esto, hay que trasladarse a la reanudación del duelo entre el Ajax y el Groningen. El partido había sido suspendido por el exceso en el uso de bengalas por parte de los ultras, por lo que debió jugarse a puertas cerradas, aunque sí hubo un hincha del gigante de los Países Bajos por un noble motivo.

Ajax RTL Nieuws Pese a su complicado estado de salud, este fanático no se pierde ningún juego del Ajax. RTL Nieuws La historia de Peter y uno de sus últimos deseos El Johan Cruyff Arena había vivido una jornada salvaje que cambió completamente ante la ausencia del público. Pero no era total: entre todas las butacas vacías estaba Voici Peter, una persona que para los fanáticos del Ajax es uno más de ellos, pero que también tiene una historia que merece ser contada.

Este hincha sufre una enfermedad terminal y quería estar presente, pese a las adversidades, en el estadio para ver a su equipo, lo cual es prácticamente su última voluntad. Cada encuentro al que asiste puede ser el último, por lo que el choque ante el Groningen, al ser suspendido y jugarse de nuevo a puertas cerradas, contó con una excepción.

Embed - Three points and a clean sheet | Highlights Ajax - FC Groningen | Eredivisie A puertas cerradas, pero con una excepción Acompañado de sus médicos, que están para controlar cualquier complicación posible por su delicado estado de salud, estaba Voici. Quizás uno se pregunta por qué se toman todas estas molestias por su presente, pero para él ver al Ajax es lo que también lo ayuda a estar vivo, y eso lo comprendieron tanto la federación como el club, que le permitieron estar presente.

Así, entre los gritos de los jugadores ante la ausencia de público, estaba Peter observando cómo su equipo le dio una alegría en su complicado momento. Fue victoria por 2 a 0 con goles de Mika Godts y Aaron Bouwman, la joya de 18 años del conjunto holandés. Nunca se sabe si esa sonrisa con la que se retiró del estadio fue la última, pero por suerte, en este mundo tan individualista, el fútbol le brindó un gesto que tanto los protagonistas como los hinchas celebraron.

