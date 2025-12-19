Traspasos ficticios y deudas millonarios: el conflicto del fútbol que envuelve a un argentino + Seguir en









Una figura de la Albiceleste está involucrado indirectamente en un escándalo entre dos clubes importantes de Europa y Sudamérica.

La figura de la Albiceleste está implicada en un problema muy serio entre clubes de un mismo dueño. Claudio Villa/Getty Images

El fútbol tiene muchas alegrías y justicias deportivas, así como también demuestra serios problemas de transparencia en otros aspectos. Los manejos dirigenciales suelen traer muchas polémicas a la mesa, algunas que incluso terminan en la desaparición de los distintos clubes que manejan.

Recientemente, se dio un caso que recorrió el mundo rápidamente e involucra a un argentino campeón del mundo con la Selección. Si bien él no sufriría consecuencias, su transferencia está en el ojo de la tormenta debido a que no fue hecha de una manera ética para muchos representantes de este deporte.

Thiago Almada Michael Steele/Getty Images El astro argentino está involucrado en un verdadero escándalo entre Europa y Sudamérica. Michael Steele/Getty Images Qué pasó con los traspasos ficticios entre el Lyon y Botafogo Para entender la situación completamente, hay que saber que el principal implicado es John Textor, dueño de clubes como el Lyon de Francia y el Botafogo de Brasil. El conjunto europeo atraviesa una complicada situación económica que lo dejó al borde de un descenso administrativo por deudas que superaban los 100 millones de euros.

Entre ambas instituciones hubo transferencias, como la de Thiago Almada de Brasil a Francia. Algo que era llamativo terminó de enturbiarse al descubrir que estos fichajes fueron ficticios para que Textor y el Lyon pudieran pedir un préstamo de 100 millones de euros a la sociedad MCCP Investment Partners, con el objetivo de balancear la economía de la institución.

Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha, Jefferson Savarino y el argentino formaron parte de esos movimientos, aunque el único que defendió la camiseta del Olympique fue el ex Vélez que hoy está en el Atlético de Madrid. Ahora, el grupo reclama el pago de 41,5 millones de euros a la entidad francesa por el pase de Igor Jesus, aunque este nunca jugó allí.

Cuál es el próximo paso del club francés Ante este panorama, Botafogo recuperó la inversión debido a las opciones de recompra que mantenían sobre los jugadores. Pero el Lyon figura como deudor pese a las operaciones realizadas, por lo que debe reembolsar 120 millones de euros y a eso hay que sumarle las deudas anteriores. Antes de 2028, deberá reducir sus deudas de 200 millones a 60 millones de euros, ya que podría quedar descalificado de las competiciones europeas e incluso volver a tener la posibilidad de descender a la Ligue 2. El equipo debió abonar multas por malos resultados económicos para poder disputar la Europa League recientemente, por lo que ya conoce de antemano las consecuencias que podría sufrir.

