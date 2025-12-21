Sanción récord en el tenis: un jugador fue suspendido por 12 años por arreglo de partidos + Seguir en









La ITIA castigó a Pang Renlong por amaño de encuentros: no podrá competir hasta 2036 y deberá pagar una multa de 110 mil dólares.

Un tenista fue sancionado por 12 años tras arreglar partidos. Imagen: Freepik

El tenista chino Pang Renlong recibió una de las sanciones más duras de la historia reciente del deporte luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis confirmara su responsabilidad en el arreglo de partidos, una maniobra que lo dejará fuera de la actividad profesional durante los próximos doce años y con una fuerte multa económica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución fue oficializada este domingo por la ITIA, que determinó que el jugador, de 25 años, no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento autorizado por organismos oficiales hasta noviembre de 2036. Además, deberá abonar una multa total de u$s110.000, de los cuales 70.000 quedaron en suspenso, sujetos al cumplimiento de la sanción impuesta.

tenista sancion Además de la suspensión deberá pagar una multa elevada. Según detalló el organismo encargado de velar por la integridad del tenis profesional, Pang Renlong estuvo involucrado en el amaño de al menos veinte partidos disputados entre mayo y septiembre del año pasado. La investigación incluyó el análisis de patrones de apuestas, comunicaciones y confesiones del propio jugador, que terminaron siendo determinantes para el fallo.

El tenista, cuyo mejor ranking fue el puesto 1.316 del mundo alcanzado en 2024, admitió haber arreglado cinco encuentros de manera directa. A su vez, reconoció haber contactado en hasta 17 oportunidades a otros jugadores profesionales con el objetivo de proponerles acuerdos similares, una práctica que agravó su situación ante los investigadores.

Un mensaje contundente contra el amaño Desde la ITIA remarcaron que la sanción busca enviar una señal clara frente a las conductas que atentan contra la transparencia del deporte. La suspensión impide cualquier tipo de participación de Pang Renlong en competencias oficiales, entrenamientos, exhibiciones o funciones vinculadas al circuito profesional durante más de una década.

tenista chino sancion El tenista habría arreglado partidos en al menos 17 oportunidades. Este castigo se enmarca en una ofensiva más amplia contra el arreglo de partidos en el tenis. De hecho, la semana pasada la misma agencia anunció una sanción todavía más severa: una suspensión de 20 años para el jugador francés Quentin Folliot, como parte de una investigación a gran escala sobre una red organizada dedicada al amaño de encuentros. Con esta sanción histórica, los organismos internacionales buscan reforzar los controles y proteger la credibilidad del deporte a largo plazo.

Temas Tenis

Sanción