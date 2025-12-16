Parecía tener asegurado su regreso al fútbol tras salir de la cárcel, pero la historia dio un giro inesperado + Seguir en









El jugador parecía haber encontrado rumbo tras cumplir su condena, pero el destino lo dejó a la deriva en el deporte rey.

La ilusión de su regreso al fútbol quedó truncada por la caída del pase. AFA

El fútbol argentino aún guarda sus particularidades en cuanto a historia. Muchos jugadores, protagonistas de esta disciplina en el país, han estado involucrados en escándalos fuera de las canchas que los llevaron a pagar por sus actos, pero una vez en libertad buscan volver a tener contacto con la pelota.

Alexis Zárate estuvo condenado a cinco años de prisión por cometer abuso sexual. Tras quedar en libertad, tenía todo arreglado para regresar al verde césped, pero un motivo llamativo frustró la chance de sumarse a lo que iba a ser su nuevo equipo, y sigue siendo agente libre.

Alexis Zárate Argentino de Quilmes El ex Independiente llegó a ser anunciado como nuevo refuerzo, pero finalmente seguirá como jugador libre. Argentino de Quilmes Cinco años preso: qué pasó con Alexis Zárate El caso del jugador se remonta al 16 de marzo de 2014, fecha en la cual la justicia determinó que el deportista abusó de Giuliana Peralta mientras dormía junto a su pareja, el también futbolista Martín Benítez. En ese entonces, ambos eran compañeros en Independiente.

El conjunto de Avellaneda decidió transferir a Zárate a Temperley, pero tres años después el proceso judicial dictado por el Tribunal Oral Número 1 determinó que debía cumplir una pena de seis años y medio de prisión. El exjugador del Rojo ingresó el 3 de julio de 2020 en el penal de Bahía Blanca, cuando hasta ese momento defendía la camiseta del FK Liepaja de Letonia.

A partir de noviembre de 2024, el futbolista tenía la posibilidad de salir en libertad condicional, pero la Cámara de Casación recién decidió darle este beneficio el 3 de julio de este año. Fuera de prisión, aún debe cumplir con un taller de masculinidades del municipio de Lomas de Zamora y tiene una restricción perimetral de 500 metros para acercarse a quien fue su víctima de abuso. Argentino de Quilmes, de la B Metropolitana, había anunciado su fichaje hace pocos días, pero el ex Independiente sufrió un revés inesperado.

A dos días de su confirmación: Argentino de Quilmes desistió de contratarlo “Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zárate. Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026″, fue el mensaje que el conjunto del ascenso del fútbol argentino publicó 48 horas después de presentarlo como su flamante incorporación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgdeQuilmesOf/status/1999853782474346550&partner=&hide_thread=false Queremos informarles que el presidente, junto con la Comisión Directiva, ha decidido desistir de la contratación de Alexis Zarate.



Desde la dirigencia, Secretaría Técnica y Cuerpo Técnico, continuamos trabajando para formar el mejor plantel para encarar el torneo 2026. pic.twitter.com/nvISHhtXQJ — Argentino de Quilmes (@ArgdeQuilmesOf) December 13, 2025 Si bien no se brindaron mayores detalles, todo indica que la presión de contratar a un futbolista con su historial ponía en riesgo al conjunto de la B Metropolitana. Así, el jugador aún no sabe qué será de su futuro, ya que no muchos clubes estarían convencidos de traer un refuerzo acompañado del repudio generado en las redes sociales por los crímenes cometidos.

