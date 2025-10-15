Mundial 2026: cuáles son las selecciones clasificadas hasta el momento y cuando será el repechaje

Con la clasificación de la selección de Sudáfrica, solamente quedan las definiciones del repechaje. Hasta el momento son 28 las federaciones que tienen su lugar en la competición.

Las eliminatorias para el Mundial 2026 están en la recta final y quedan pendientes solamente las definiciones del repechaje. Hasta el momento, son 28 los equipos nacionales que accedieron a Canadá-Estados Unidos-México 2026 , más de 50% del total de 48.

La última selección en clasificar fue Sudáfrica , la cual se sumó al contingente de África en la Copa del Mundo del año próximo tras vencer el martes 3-0 a Ruanda , asegurándose el primer puesto de su grupo de las eliminatorias a pesar de haber sido penalizada con una deducción de tres puntos por alineación indebida al inicio del proceso.

De esta manera, será la primera aparición de Sudáfrica en un Mundial masculino desde que se clasificó automáticamente como anfitrión en 2010. Además, dejó a Nigeria en el segundo lugar del Grupo C y tendrá que clasificarse mediante un playoff.

La Copa del Mundo , que tendrá por primera vez 48 selecciones, comenzará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio. Con la clasificación de Sudáfrica ya están decididas 28 de las 48 selecciones que participarán en el Mundial .

Cabo Verde era la más reciente en sumarse. Este martes consiguieron sus cupos también Costa de Marfil y Senegal, y en el repechaje, además de Nigeria, desembocarán Gabón, República Democrática de Congo y Camerún. La lista de los clasificados hasta ahora es la siguiente:

Canadá (anfitrión) México (anfitrión) Estados Unidos (anfitrión) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia) Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia) Australia (Asia) Brasil (Sudamérica) Ecuador (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África) Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África)

Repechaje Mundial 2026: cuándo se juega y quiénes participan

El Torneo Clasificatorio rumbo al próximo Mundial tiene un nuevo formato que reemplazará las tradicionales series de playoffs entre confederaciones y se llevará a cabo en México, concretamente en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo del año entrante, en la última fecha FIFA de Eliminatorias.

En este nuevo formato, se disputarán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y una final por cuadro, y dos selecciones que avanzarán directamente al partido definitorio, elegidas por su posición en el ranking FIFA.

Por ahora, solo tres equipos tienen asegurada su presencia en el repechaje. Nueva Caledonia, que consiguió su plaza pese a caer 3-0 en la final de las Eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda. Los neozelandeses, en cambio, ya están clasificados directamente al Mundial.

Otra de las selecciones es Bolivia, que le ganó 1-0 a Brasil en El Alto y aprovechó la derrota de Venezuela como local frente a Colombia para quedarse con el séptimo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL.

Por último, Nigeria venció a Benín por 4-0 tras un hat-trick del delantero Victor Osimhen. Sin embargo, la victoria de Sudáfrica lo obligó a jugar el repechaje.

Las otras plazas se repartirán entre distintas confederaciones: el ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia) y dos lugares para CONCACAF, que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda. El representante asiático saldrá del cruce que protagonizarán Emiratos Árabes Unidos e Irak, que finalizaron segundos en la cuarta ronda de las Eliminatorias. La UEFA, por su parte, no tendrá representación en este proceso.