Un jugador clave se perderá el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026







La FIFA suspendió a un jugador titular de la defensa argentina tras una expulsión en las Eliminatorias Sudamericanas.

El defensor no podrá jugar el primer partido del Mundial 2026, aunque estará disponible para los encuentros posteriores. @Argentina

El defensor Nicolás Otamendi no podrá estar presente en la primera fecha del Mundial 2026. La Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso una suspensión de un partido tras la expulsión sufrida en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en el duelo contra Ecuador en Guayaquil.

La tarjeta roja directa se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Otamendi derribó a Enner Valencia, deteniendo una clara ocasión de gol. El árbitro colombiano Wilmar Roldán decidió expulsarlo de manera inmediata, marcando la primera expulsión del zaguero en 128 partidos con la camiseta de la Selección.

Nicolás Otamendi se perderá el primer partido pero podrá jugar la Finalissima A pesar de la sanción, Otamendi podrá estar disponible para la Finalissima 2026 frente a España, que se disputará en marzo y enfrentará al campeón de América con el campeón de Europa. La FIFA confirmó este martes que la suspensión será únicamente por un encuentro, lo que significa que el jugador no estará en el estreno del Mundial, pero sí podrá participar en los compromisos siguientes del torneo.

La ausencia del defensor genera un contratiempo para Lionel Scaloni, que deberá ajustar la alineación para el debut de la Selección argentina. No obstante, Otamendi continúa siendo uno de los referentes del equipo, especialmente en la defensa, y mantiene la plena confianza del cuerpo técnico de cara a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante las Eliminatorias, el zaguero del Benfica se consolidó como uno de los futbolistas más regulares del ciclo, mostrando solidez en cada partido y siendo una pieza clave en la estructura defensiva del equipo nacional. Su experiencia y liderazgo serán fundamentales para los encuentros posteriores al debut, en los que Argentina buscará afirmarse como candidata al título.