Los mejores memes de la goleada de Argentina a Puerto Rico: perlitas, debuts y Daddy Yankee







La Selección goleó a Puerto Rico en un amistoso y el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en los seis compromisos que le quedan antes del Mundial 2026.

Argentina se ilusiona de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina cerró su paso por la ventada FIFA de octubre con una contundente demostración de dominación: goleó 6 a 0 a Puerto Rico y, más allá de los tantos anotados, hubo nuevas caras que buscarán tener su lugar en el equipo de Lionel Scaloni. El amistoso fue en un momento de transición, con un plantel que afina detalles de cara al gran desafío que promete defender el título mundial en el 2026.

Mientras el cuerpo técnico afina algunas cuestiones técnicas, las redes sociales no tardaron en reaccionar con humor y creatividad ante el abultado resultado. Más allá del entretenimiento digital, el cronograma que le queda al seleccionado argentino antes del Mundial adquiere una gran importancia porque cada partido será una prueba de consolidación en la previa al viaje de Estados Unidos, México y Canadá.

Resumen del amistoso Argentina – Puerto Rico La Selección Argentina se impuso 6 a 0 ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. El partido sirvió para ratificar el nivel del equipo y darle rotación al equipo, otorgándole espacio a los jóvenes que buscan tener una chance en el plantel mayor. Alexis Mac Allister convirtió dos goles, uno lo hizo Gonzalo Montiel, otro Lautaro Martínez y hubo uno del equipo puertorriqueño en contra.

El amistoso, además, permitió que Lionel Messi jugara los 90 minutos, lo que ilusionó a los argentinos. Debutaron José Manuel "Flaco" López, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses, que fueron las caras nuevas que quieren pelear su lugar en el equipo campeón del mundo.

Los mejores memes de Argentina – Puerto Rico Las redes sociales estallaron con un espectáculo digno post goleada y hubo memes. Muchas de las publicaciones pusieron el énfasis entre el dominio futbolístico de Argentina y la realidad futbolística de Puerto Rico, mezclando las referencias musicales, por el peso del reggaetón.

Los debuts de los jóvenes argentinos también alimentaron a los usuarios, que los usaron como disparadores de ingesiosas frases como "la nueva Scaloneta". Goleada de la Selección argentina - memes Captura de X Meme goleada Argentina vs Puerto Rico Captura de X Argentina goleó a Puerto Rico - Memes Captura X Cómo sigue la Selección argentina de cara al Mundial 2026 El amistoso contra Puerto Riso fue otro capítulo en el extenso plan de preparación de cara al Mundial 2026 que tiene la Selección, ya que restan seis compromisos antes de la tan esperada competencia mundial. En noviembre, Argentina tendrá que viajar a Luanda para enfrentar a Angola y tendrá otros amistoso con algún rival a definir. Sobre los inicios de 2026, se disputará la Finalissima contra España, en el Estadio Lusail de Qatar. Y finalmente, en julio, previo al Mundial, el equipo argentino disputará amistosos contra México y Honduras. Cada partido previo al Mundial 2026 es una instancia para ajustar el plantel y probar variantes, además de fortalecer la convicción del equipo previo a defender su título mundial.