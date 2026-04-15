Insólita sorpresa para el Mundial 2026: el pequeño héroe que Bosnia quiere llevar para hacer historia

Los bosnios protagonizaron un partido lleno de particularidades y un jovencito que fue el gran destacado de la jornada.

A dos meses del inicio, el Mundial 2026 tiene expectante a todo el planeta del fútbol . Este certamen apuntará a ser la edición más ambiciosa del torneo en toda su historia, ya que será la primera vez que 48 países batallen para ver quién se quedará con el tan ansiado trofeo.

Entre los representantes, se destacó la clasificación de Bosnia a la competición planetaria. El combinado europeo venció contra todo pronóstico a la cuatro veces campeona Italia en el repechaje, y gracias a un gesto de un jovencito , este podría convertirse en el amuleto del combinado que tiene como referente a Edin Dzeko.

A puro corazón, los bosnios se metieron al Mundial 2026 tras superar en los penales a la Azzurra y su equipo plagado de estrellas. Entre ella, se encuentra uno de los protagonistas de la polémica: Gianluigi Donnarumma . El guardameta del Manchester City tenía listo su machete para ver a dónde patearían sus rivales.

Si bien es algo habitual en cada definición, Bosnia parece que tenía un as bajo la manga. Afan Cizmic , un chico de 14 años que oficiaba de alcanzapelotas en el trascendente duelo. Buscó ayudar a su país de cualquier forma y no dudó en cometer un acto repudiado en Italia y celebrado en sus tierras.

Se llevó el papelito de Donnarumma, lo que hizo que el arquero tano perdiera los estribos y decidiera hacer lo mismo con el machete del guardameta rival, Nikola Vasilj. Por suerte, el hombre del St. Pauli de Alemania tenía una copia ante este posible escenario y aprovechó los errores de los jugadores de la Azzurra para ganar el tan ansiado boleto a la Copa del Mundo.

El pequeño héroe de Bosnia: quién es el alcanza pelotas

Pero todo esto también tiene al joven Afan Cizmic como gran héroe de la gesta. “Vi algo cerca de la toalla e inmediatamente supe qué era. Lo agarre y lo escondí", confesó el chico de 14 años. "Donnarumma empezó a buscar el papel frenéticamente, miró por todas partes e incluso culpó a los guardias de seguridad", relató el nuevo amuleto de Bosnia para esta Copa del Mundo.

Todos sus compatriotas piden que se haga lo posible para gestionar su viaje a Estados Unidos, México y Canadá. Su acción fue tomada como un acto que impactó en la mentalidad de los jugadores rivales y fue clave para llevar a cabo la clasificación al Mundial 2026.

Embed - AFUERA DEL MUNDIAL POR 3° VEZ CONSECUTIVA: ITALIA CAYÓ ANTE BOSNIA | Bosnia 1-1 Italia | RESUMEN

Los dardos del arquero de Bosnia contra Donnarumma

Más allá del rol de Cizmic, el otro gran protagonista durante los 90 minutos, el alargue y la tanda fue el portero Nikola Vasilj. Enfrente estaba uno de los mejores del mundo en su puesto como lo es Gianluigi Donnarumma, quien le rompió el machete en un ataque de furia por no encontrar el suyo.

“Por suerte, los miembros de nuestro cuerpo técnico tenían una copia de mi papel", explicó Vasilj, quien también remarcó que "yo no podía creer lo que estaba pasando". También, el bosnio remarcó que pidió una sanción del árbitro para su rival, la cual nunca llegó.

"Al final ganamos nosotros", deslizó el héroe bosnio, quien lejos de echarle agua al asunto, afirmó que a Donnarumma e Italia "les volvió el karma". Ahora, serán ellos los que integren el Grupo B, junto a Canadá, Suiza y Qatar.