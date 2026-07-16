Apple alcanzó un nuevo récord histórico en Wall Street, impulsada por la inteligencia artificial

El rally reforzó la percepción de que la firma está recuperando terreno. Sin embargo, advierten que un mal informe trimestral podría provocar una fuerte toma de ganancias.

El rally llevó a Apple a convertirse en una de las protagonistas del mercado tecnológico y reforzó la percepción de que la firma está recuperando terreno.

Las acciones de Apple volvieron a hacer historia en Wall Street . Los títulos de la compañía cerraron en un nuevo máximo histórico tras una suba cercana al 4%, impulsados por una combinación de factores que renovó el entusiasmo de los inversores: avances concretos en su estrategia de inteligencia artificial, una mayor presencia en China y nuevas revisiones alcistas de los analistas sobre el potencial de la empresa.

El rally llevó a Apple a convertirse nuevamente en una de las protagonistas del mercado tecnológico y reforzó la percepción de que la firma está recuperando terreno en la carrera por la inteligencia artificial, un segmento en el que durante el último año había quedado rezagada frente a competidores como Microsoft, Nvidia o Meta.

Ahora, Apple tiene una capitalización bursátil de u$s4,86 billones y es la segunda corporación más grande del mundo.

Uno de los principales catalizadores de la ganancia fue la aprobación regulatoria obtenida en China para desplegar Apple Intelligence , su plataforma de inteligencia artificial generativa.

La autorización en el país asiático permitirá que la empresa incorpore estas funciones en dicho mercado mediante alianzas con gigantes tecnológicos locales como Alibaba y Baidu , cuyos modelos de IA serán utilizados para cumplir con las regulaciones del país.

La noticia también impulsó las acciones de ambas compañías chinas, ya que el acuerdo representa una importante oportunidad de negocio y fortalece el ecosistema de inteligencia artificial en el mayor mercado mundial de smartphones. Para Apple, además, significa una herramienta clave para intentar recuperar participación frente a fabricantes locales como Huawei y Xiaomi.

El rally llevó a Apple a convertirse nuevamente en una de las protagonistas del mercado tecnológico y reforzó la percepción de que la firma está recuperando terreno. LaManzanaMordida

Al mismo tiempo, Wall Street continúa mejorando sus expectativas sobre la compañía. Citi elevó recientemente su precio objetivo para la acción desde u$s315 hasta u$s365, manteniendo su recomendación de compra. El banco considera que el lanzamiento del iPhone 18, previsto para septiembre, será uno de los principales motores de crecimiento durante el segundo semestre del año.

Una marca fuerte

Los analistas también destacan que Apple conserva una importante capacidad para trasladar aumentos de costos a los consumidores gracias a la fortaleza de su marca y a la fidelidad de su base de usuarios. Esa ventaja le permitiría sostener sus márgenes incluso en un contexto de mayores costos para los componentes de memoria utilizados en los dispositivos de nueva generación.

Otro elemento que alimenta el optimismo del mercado es la expectativa por los próximos resultados trimestrales de la empresa. Los inversores esperan que Apple muestre una aceleración en la demanda de sus productos y brinde señales más concretas sobre la monetización de su estrategia de inteligencia artificial, especialmente luego de los anuncios realizados durante los últimos meses.

Sin embargo, el fuerte avance de la acción también elevó las exigencias. El múltiplo precio/ganancias futuro de Apple ya se ubica claramente por encima de su promedio histórico, reflejando que buena parte del optimismo ya está incorporado en la cotización. Esto implica que cualquier decepción en los resultados o en las perspectivas podría generar una toma de ganancias significativa.