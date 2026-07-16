La canasta de crianza subió en junio de hasta 1,9%: ¿cuánto se necesita para mantener a un hijo?

Estas canastas miden el costo de mantener a niños de entre 0 y 12 años, y tiene dos componentes: los bienes y servicios necesarios, y la valorización de las tareas de cuidado.

El costo de la canasta de crianza presentó un avance de hasta 1,9% , por lo cual hubo se mantuvo casi en el mismo nivel que el mes pasado. Ocurrió en línea con el avance de la inflación.

Para niños menores a un año, la canasta trepó 1,7% hasta los $529.539 , según datos publicados este jueves por el INDEC . De ese total, más de dos tercios correspondió al costo de las tareas de cuidado, que generalmente recaen en las mujeres, mientras que el resto se dio en concepto de los bienes y servicios necesarios.

Mismo avance experimentó el valor monetario necesario para niños de entre uno y tres años, que se ubicó en los $630.926. En este caso, los cuidados representaron un poco menos del 65% del total.

Asimismo, para mantener a niños de cuatro y cinco años, se requirieron $539.612 en el quinto mes del año, un 1,8% más que en mayo. Aquí la proporción entre bienes y servicios, y cuidado, fue casi equitativa, en cerca de un 50% para cada componente.

Por último, el costo de la canasta para niños en edad de escuela primaria también aumentó 1,9%, hasta los $678.308 . En este caso, la distribución por componentes también fue casi mitad y mitad.

¿Cómo determina el INDEC el costo de las tareas de cuidado?

Vale recordar que INDEC mide el costo de cuidado a partir del tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Mientras que, para el cálculo de los bienes y servicios se toma a partir de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) y se lo multiplica por un coeficiente de adulto equivalente (CAE) correspondiente a cada tramo de edad.

"Para formular la metodología, el INDEC se basó en los lineamientos del documento Estimación del costo en tiempo de cuidados de niñas y niños, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y UNICEF (2023). De acuerdo con el documento, para la estimación de la canasta de crianza se consideran dos componentes. Por un lado, los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento de infantes, niñas, niños y adolescentes y, por el otro, el tiempo necesario para el cuidado valorizado (costo del cuidado). A su vez, las canastas se calculan por tramos de edad, los cuales se conforman siguiendo los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes y las horas de cuidado teóricas que de ello se derivan", profundiza el organismo oficial de estadísticas públicas en su informe.