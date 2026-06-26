Mundial 2026: Países Bajos ganó el Grupo F, Japón avanzó segundo y Suecia también se metió en 16avos

Los neerlandeses vencieron 3-1 a Túnez y terminaron líderes con siete puntos. Los asiáticos empataron 1-1 con Suecia, conservaron el segundo puesto y enfrentarán a Brasil, mientras que los suecos lograron la clasificación como uno de los mejores terceros.

Países Bajos finalizó como líder del Grupo F del Mundial 2026 tras vencer a Túnez, mientras que Japón avanzó segundo y Suecia se clasificó como mejor tercero.

Países Bajos se quedó con el liderazgo del Grupo F del Mundial 2026 , mientras que Japón aseguró el segundo puesto tras igualar con Suecia. Con estos resultados, los neerlandeses cerraron la zona con siete puntos , los asiáticos terminaron con cinco y los suecos avanzaron a los 16avos de final como uno de los mejores terceros con cuatro unidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La definición del grupo dejó además cruces de alto voltaje para la próxima instancia. Países Bajos se enfrentará a Marruecos , mientras que Japón tendrá un exigente duelo frente a Brasil . Suecia, en tanto, deberá esperar para conocer a su próximo rival, luego de sellar su clasificación gracias a su rendimiento como tercero.

En el otro extremo de la tabla, Túnez cerró su participación sin sumar puntos y quedó eliminado. Los africanos no pudieron sostener el nivel mostrado en otros pasajes del torneo y fueron superados por una selección neerlandesa que confirmó su candidatura con otra actuación convincente.

Japón y Suecia igualaron 1-1 en el AT&T Stadium de Arlington , resultado que les permitió a los asiáticos quedarse con el segundo puesto del Grupo F y avanzar a los 16avos de final, donde enfrentarán a Brasil . Los europeos, por su parte, también celebraron la clasificación gracias a que finalizaron como uno de los mejores terceros.

Suecia generó la primera situación clara del encuentro a los cinco minutos del primer tiempo, con un remate cruzado de Alexander Bernhardsson que fue contenido por el arquero Zion Suzuki. Japón respondió a los 21, cuando Hiroki Ito envió un centro desde la izquierda para Daizen Maeda, cuyo cabezazo se fue por encima del travesaño.

El conjunto asiático rompió el cero a los 10 minutos del complemento. Maeda recibió un pase filtrado, controló dentro del área y definió con un derechazo cruzado para establecer el 1-0.

La reacción sueca llegó apenas seis minutos después. Anthony Elanga encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un potente remate de zurda al segundo palo que venció la resistencia de Suzuki y decretó el 1-1 definitivo.

Países Bajos venció a Túnez y terminó como líder

Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez y cerró la fase de grupos en la primera posición con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. El equipo dirigido por Ronald Koeman ahora afrontará un atractivo cruce de 16avos de final frente a Marruecos.

La "marea naranja" copó desde temprano las calles de Kansas City y trasladó el clima festivo al estadio, donde el equipo respondió rápidamente. Apenas a los tres minutos, Denzel Dumfries envió un centro desde la derecha que Ellyes Skhiri terminó desviando contra su propio arco para abrir el marcador.

La ventaja se amplió cuatro minutos más tarde. Tras un tiro libre ejecutado por Tijjani Reijnders, Virgil van Dijk bajó la pelota dentro del área y Brian Brobbey empujó el balón para establecer el 2-0.

Túnez descontó al inicio del segundo tiempo gracias a un gran cabezazo de Hazem Mastouri, tras un córner ejecutado por Hannibal Mejbri, aunque la ilusión duró poco.

A los 62 minutos, Jan van Hecke conectó de cabeza un centro de Reijnders para sellar el 3-1 definitivo. Incluso el mediocampista del Manchester City estuvo cerca de convertir su propio gol, pero un remate suyo se estrelló en el travesaño.

Con esta victoria, Países Bajos confirmó el liderazgo del Grupo F, mientras que Japón y Suecia también aseguraron su lugar entre los 32 mejores del Mundial 2026.