Mundial 2026: en qué grupo jugará el ganador de cada repechaje + Seguir en









Esta jornada se definen los últimos clasificados para la gran cita mundialista que inicia el próximo 11 de junio. Conocé dónde entraría cada equipo.

Mundial 2026: en qué grupo jugará el ganador de cada Repechaje

Los últimos clasificados al Mundial 2026 se conocerán entre este martes y la primera hora del miércoles, cuando se disputen los últimos partidos correspondientes al repechaje.

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Los primeros partidos que se disputarán este miércoles son los del repechaje europeo, que iniciarán a las 15:45 (hora de Argentina).

Los enfrentamientos serán los siguientes: Kosovo vs Turquía, Suecia vs Polonia, Bosnia vs Italia y República Checa vs Dinamarca.

Gran parte de la atención estará posada en el partido de Italia, ya que, pese a ser una de las selecciones más ganadoras de la historia, lleva dos ediciones sin clasificarse al Mundial.

Más tarde, a las 18, se enfrentarán la República Democrática del Congo y Jamaica en la Llave A del Repechaje Internacional, mientras que a las 00:00 de este miércoles Bolivia e Irak se cruzarán en la final de la Llave B.

A qué Grupo clasificará el ganador de cada repechaje Kosovo vs Turquía: al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

con Estados Unidos, Paraguay y Australia. Suecia vs Polonia: al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

con Países Bajos, Japón y Túnez. Bosnia vs Italia: al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

con Canadá, Qatar y Suiza. República Checa vs Dinamarca: al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Bolivia vs Irak: al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

con Francia, Senegal y Noruega. Congo vs Jamaica: al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.