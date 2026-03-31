Los últimos clasificados al Mundial 2026 se conocerán entre este martes y la primera hora del miércoles, cuando se disputen los últimos partidos correspondientes al repechaje.
Mundial 2026: en qué grupo jugará el ganador de cada repechaje
Esta jornada se definen los últimos clasificados para la gran cita mundialista que inicia el próximo 11 de junio. Conocé dónde entraría cada equipo.
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Los primeros partidos que se disputarán este miércoles son los del repechaje europeo, que iniciarán a las 15:45 (hora de Argentina).
Los enfrentamientos serán los siguientes: Kosovo vs Turquía, Suecia vs Polonia, Bosnia vs Italia y República Checa vs Dinamarca.
Gran parte de la atención estará posada en el partido de Italia, ya que, pese a ser una de las selecciones más ganadoras de la historia, lleva dos ediciones sin clasificarse al Mundial.
Más tarde, a las 18, se enfrentarán la República Democrática del Congo y Jamaica en la Llave A del Repechaje Internacional, mientras que a las 00:00 de este miércoles Bolivia e Irak se cruzarán en la final de la Llave B.
A qué Grupo clasificará el ganador de cada repechaje
- Kosovo vs Turquía: al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
- Suecia vs Polonia: al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
- Bosnia vs Italia: al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
- República Checa vs Dinamarca: al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
- Bolivia vs Irak: al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
- Congo vs Jamaica: al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
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