Cuánto sale alojarse en Estados Unidos por el Mundial 2026: precios y opciones más económicas

Empezó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 y la expectativa crece día a día. Para miles de argentinos, el sueño de ver a la Selección en el primer torneo de la historia con 48 selecciones parece una meta ambiciosa, pero no necesariamente inalcanzable. Una planificación anticipada puede ser la clave para que el presupuesto no se dispare.

Más allá de los pasajes aéreos, el factor que realmente definirá el costo total del viaje es el alojamiento. En ciudades sedes como Miami, Nueva York o Los Ángeles, los precios suelen ser elevados de por sí, y se espera que durante la Copa del Mundo la demanda triplique los valores habituales.

Por eso, conocer las opciones de hospedaje, desde las tradicionales hasta las más creativas, es fundamental para calcular cuánto dinero se necesita realmente para cruzar el continente.

Para un argentino que planea asistir a la fase de grupos (aproximadamente 15 días), el costo de un hotel de categoría media en las ciudades sede puede oscilar entre los u$s150 y u$s300 por noche. Esto significa que solo en hospedaje, una pareja o un grupo de amigos debería presupuestar cerca de u$s2.250 a u$s4.500 por la primera etapa del torneo. Si la intención es quedarse durante las instancias finales, donde el tiempo de estadía es menor pero la demanda es máxima, los precios por noche podrían incluso superar los u$s 400 en zonas cercanas a los estadios.

Las plataformas como Airbnb se presentan como una alternativa muy buscada, especialmente para grupos grandes que buscan abaratar costos compartiendo una casa o departamento. Alquilar una propiedad completa permite ahorrar significativamente en comidas, ya que se puede cocinar en el lugar, evitando los altos precios de los restaurantes estadounidenses. Sin embargo, se estima que un departamento bien ubicado para cuatro personas no bajará de los u$s350 o u$s400 por jornada durante el mes mundialista.

Si el objetivo es cubrir el mundial completo (un mes de estadía), los números se disparan. Estar los 30 días siguiendo a la Scaloneta podría implicar un gasto de alojamiento base de unos u$s6.000 por persona en base doble. Es por esto que muchos viajeros están empezando a mirar hacia las afueras de las grandes urbes, buscando ciudades satélites con transporte público eficiente hacia las sedes principales para reducir el impacto en el bolsillo.

Motorhome Alquilar un motorhome permite seguir a la Selección por todo Estados Unidos con total libertad de movimiento. Foto de Taryn Elliott vía Pexels

Alquiler de casas rodantes: una opción más económica

Una tendencia que está ganando muchísima fuerza para el 2026 es el alquiler de casas rodantes o motorhomes. Estados Unidos es un país con una infraestructura envidiable para el "caravaning", y esta opción permite combinar transporte y alojamiento en un solo gasto. El alquiler de una casa rodante para cuatro o cinco personas tiene un costo estimado de entre u$s180 y u$s250 por día, dependiendo del tamaño y el equipamiento.

Dividiendo este gasto entre varios amigos, el costo por persona baja drásticamente a unos u$s50 o u$s60 diarios. Además de la economía, la ventaja principal es la flexibilidad: no hace falta reservar hoteles en cada ciudad donde juegue la Selección, simplemente se conduce de una sede a otra y se pernocta en campings o zonas habilitadas, que tienen un costo muy bajo o incluso nulo en algunos estados. Esta es, sin duda, la opción ganadora para quienes priorizan el ahorro y la aventura.

Motorhome Elegir el motorhome como base para el Mundial 2026 permite evitar las corridas de aeropuertos y disfrutar del paisaje entre sedes. Foto de Kindel Media vía Pexels

Cuánto cuesta en total el viaje a Estados Unidos para el Mundial 2026

Para quienes decidan viajar solo para la fase de grupos, el presupuesto total estimado (incluyendo vuelos desde Argentina, alojamiento económico, comida y traslados internos) ronda los u$s5.500 a u$s7.000 por persona. Este cálculo asume una estadía de dos semanas y la asistencia a los tres partidos iniciales de la Selección. Es la opción más accesible para quienes no pueden ausentarse tanto tiempo de sus trabajos, pero no quieren perderse el debut mundialista.

Si el plan es asistir únicamente a las fases finales (desde cuartos de final hasta la gran final), el costo podría situarse entre los u$s4.500 y u$s6.000. Aunque son menos días de estadía (unos 10 a 12 días), el precio de las entradas y los vuelos de último momento suele ser considerablemente más caro, lo que compensa el ahorro en noches de hotel. Es un viaje de "todo o nada" para ver el momento en que se define el campeón.

Mundial 2026 La cuenta regresiva ya está en marcha: Guadalajara, una de las sedes históricas de México, se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Foto de ProtoplasmaKid vía Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Finalmente, para el hincha que decida vivir el Mundial completo durante los 30 días, el presupuesto base difícilmente baje de los u$s10.000 a u$s12.000. Este monto requiere una gestión financiera impecable, aprovechando al máximo las opciones de casas rodantes o alojamientos compartidos. A pesar de las cifras, muchos argentinos ya están abriendo sus cuentas de ahorro, entendiendo que el Mundial 2026 será una experiencia única en un escenario de primer nivel global.