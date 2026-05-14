El producto limpieza "anti-mufa" para el Mundial que fue rechazado por la ANMAT

Un aerosol vinculado al Mundial 2026 quedó frenado tras un informe oficial que cuestionó la supuesta capacidad para “espantar la mala suerte”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , reveló que la ANMAT rechazó la autorización de un producto de limpieza con supuestas propiedades “anti-mufa” pensado para el Mundial 2026. El comentario, cargado de ironía, se volvió viral y abrió una discusión sobre los límites de los controles estatales .

El producto en cuestión era un aerosol de ambientes llamado Poett Anti-Mufa , desarrollado por la empresa vinculada a la marca Poett. Según contó el funcionario, el organismo sanitario consideró que la compañía no presentó pruebas científicas para respaldar que el producto pudiera “espantar la mala suerte”, una característica promocional asociada al clima futbolero y a las supersticiones típicas de cada Copa del Mundo.

La historia salió a la luz a través de un mensaje publicado por Sturzenegger en X. Allí sostuvo que la ANMAT elevó un informe al titular del organismo, Luis Fontana, recomendando no autorizar la comercialización del aerosol porque la empresa no había demostrado las propiedades “anti-mufa” promocionadas .

“EL ESTADO ES EL MAL EN ESTADO PURO II”, escribió el ministro al compartir el episodio, acompañado por su habitual sigla “VLLC”. El mensaje tuvo miles de interacciones y fue leído como una nueva crítica del Gobierno contra lo que considera excesos burocráticos dentro de la administración pública.

Desde el entorno del funcionario explicaron luego que la intención era marcar lo “absurdo” de que un organismo sanitario destinara tiempo y recursos a evaluar si un producto podía o no combatir la mala suerte.

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Qué rol cumple la ANMAT en estos casos

La ANMAT tiene la función de controlar medicamentos, alimentos, cosméticos y distintos productos vinculados a la salud y al consumo. Entre sus tareas figura revisar etiquetas, claims publicitarios y posibles mensajes engañosos.

Aunque nadie podría interpretar literalmente que un aerosol modifica la suerte de una persona, las áreas regulatorias suelen exigir que cualquier atributo promocionado tenga algún tipo de sustento o, al menos, no induzca a confusión.

Especialistas en regulación consultados en otras ocasiones sobre campañas similares remarcan que muchas veces las empresas optan por términos humorísticos o simbólicos para conectar con el público. El problema surge cuando la interpretación del mensaje queda abierta y puede entrar en conflicto con normas técnicas o sanitarias.

ANMAT INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS

La marca detrás del aerosol

Poett pertenece al Grupo Ayudín, compañía que en 2024 adquirió las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay. La producción de aerosoles se realiza en una planta ubicada en Chimbas, provincia de San Juan, desde donde también se abastecen mercados de América Latina y Asia-Pacífico.

La apuesta por un producto “anti-mufa” buscaba aprovechar el clima previo al Mundial 2026, donde las supersticiones futboleras suelen ganar protagonismo. En la Argentina, las cábalas forman parte del ritual de muchos hinchas: camisetas que no se lavan, lugares “prohibidos” para ver partidos o rutinas repetidas partido tras partido.