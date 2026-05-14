La selección de Irán todavía no recibió las visas para jugar el Mundial 2026 en EEUU a semanas de su inicio

La federación iraní pidió garantías urgentes a la FIFA mientras crece la incertidumbre por el viaje a Estados Unidos.

La selección de Irán todavía no recibió las visas necesarias para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos.

La selección de Irán todavía no recibió las visas necesarias para viajar a Estados Unidos y disputar el Mundial 2026, según confirmó este jueves el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj . La situación encendió la preocupación a menos de un mes del inicio del torneo y profundizó la incertidumbre en medio del conflicto geopolítico que atraviesa Medio Oriente.

La tensión alrededor de la participación iraní en la Copa del Mundo comenzó a crecer después del estallido de la guerra en Medio Oriente a finales de febrero, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

En ese contexto, Mehdi Taj aseguró que la federación mantiene conversaciones directas con la FIFA para intentar destrabar el conflicto diplomático y administrativo.

“ Mañana o pasado mañana tendremos una reunión decisiva con la FIFA. Debe proporcionarnos garantías, porque el problema de los visados sigue sin resolverse ”, declaró el dirigente, según reprodujo la agencia estatal Irna.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó en los últimos días que Irán jugará sus partidos en territorio estadounidense, tal como quedó definido en el sorteo oficial del Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Sin embargo, desde Teherán remarcaron que hasta el momento no existe ninguna confirmación concreta sobre la aprobación de los permisos migratorios: “No hemos recibido ningún informe de la otra parte sobre quiénes han obtenido visados. Aún no se han expedido visados”, insistió Taj.

El conflicto político entre EEUU y Irán complica la situación

La situación de la selección iraní quedó atravesada por el fuerte conflicto geopolítico que sacude a Medio Oriente desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos vinculados a la república islámica. Desde entonces, la tensión regional escaló de manera acelerada y afectó distintos ámbitos diplomáticos, económicos y deportivos.

En medio de ese escenario, las relaciones entre Washington y Teherán volvieron a atravesar uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Ambos países no mantienen vínculos diplomáticos formales desde 1980, tras la histórica crisis de los rehenes en la embajada estadounidense, y la guerra actual profundizó todavía más las diferencias políticas entre ambos gobiernos. Según explicó la federación iraní, los futbolistas deben viajar hasta Ankara para completar el procedimiento biométrico exigido por Estados Unidos dentro del trámite de visado.

seleccion iran Irán compartirá el Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Nos hemos clasificado para la Copa del Mundo y es a la FIFA a quien le corresponde organizarla”, afirmó Mehdi Taj. La falta de visas genera preocupación no solo por el traslado del plantel, sino también por toda la logística vinculada a entrenamientos, seguridad, alojamiento y preparación previa al debut mundialista.

El Team Melli ya se despidió antes de viajar al Mundial

Mientras continúa la incertidumbre administrativa, Irán avanzó con los preparativos deportivos para la Copa del Mundo. El miércoles se realizó una ceremonia oficial de despedida para el seleccionado nacional antes de su viaje hacia Norteamérica.

El Team Melli tendrá su base de operaciones en Tucson durante el torneo y compartirá el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

A menos de un mes del comienzo del Mundial, la situación migratoria de Irán se transformó en uno de los temas más sensibles alrededor de la organización del torneo y dejó a la FIFA frente a un desafío político y deportivo de enorme magnitud.