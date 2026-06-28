Mundial 2026: quién es Muhammad Yusuf, el pescador de Indonesia más fanático de Messi y Argentina

A miles de kilómetros, este indonesio no puede ocultar el amor por la Albiceleste y su capitán.

Una de las caras más importantes del Mundial 2026 es la de Lionel Messi. La Pulga arrancó su sexta Copa del Mundo de la mejor manera y fue el autor de los goles en el triunfo por 3 a 0 ante Argelia y en el 2 a 0 sobre Austria, demostrando un nivel muy alto a sus 39 años.

Ya no es novedad que el astro de la Albiceleste tenga fanáticos en todo el planeta, pero hay uno que logró llamar la atención. Muhammad Yusuf no puede ocultar el amor que siente por el rosarino y el combinado nacional. Por eso, desde Indonesia demuestra su pasión de una manera muy llamativa.

Este pescador de 54 años vive en Sulawesi, una pequeña localidad ubicada en Indonesia. Su selección no pudo clasificar al Mundial 2026 pese a que realizó una de las mejores campañas de los últimos años. Superó tres fases de la Eliminatoria Asiática, pero no lo logró ante gigantes como Japón y Australia.

Pero para Muhammad Yusuf, esta Copa del Mundo pasa a ser muy especial. Su casa en la región de Polewali Mandar está completamente decorada de celeste y blanco. No hay un rincón sin estos colores, desde la fachada hasta las piedras del patio, la reja y, para no perder el tono, su ropa también tiene el sello de Argentina.

Hasta el balcón tiene algo especial: una réplica de la Copa del Mundo que levantó Messi en Qatar 2022. Pero no todo es por la Pulga, ya que la relación con la Albiceleste nace mucho antes del nacimiento del rosarino.

Yusuf Muhammad Irwan Abdul Latif El pescador de 54 años cumplió una promesa por la Copa del Mundo que ganó Argentina en Qatar. Irwan Abdul Latif/X

La admiración por Messi, el nombre de su nieto y la promesa cumplida

Yusuf se enamoró de Argentina gracias a Diego Armando Maradona. Pelusa logró deslumbrar al pescador con su talento sobre el campo de juego, pero con la llegada de Messi esta pasión no hizo más que aumentar. Para él, el capitán representa ese sentimiento que surgió con Diego.

Ni su familia se salvó de la fiebre que siente por Leo, ya que insistió para que su nieto se llame "Muhammad Messi". Pero hay un dato mucho más tierno en esta historia: el niño nació el día que Argentina superó a México en Qatar y comenzó el camino rumbo a la hazaña.

Esa consagración vino acompañada de una promesa. Yusuf caminó seis kilómetros para visitar a su nieto y esa fue la condición para que Argentina sumara su tercera estrella. Mal no le fue. ¿Habrá otra para repetir la consagración en el Mundial 2026?