Con cambios en el once, Argentina buscará cerrar con puntaje perfecto ante Jordania e igualar la marca de México

La selección nacional se enfrenta a los asiáticos en el cierre del grupo J. Con la clasificación asegurada, es la única que puede llegar al registro de los mexicanos en este Mundial.

La Selección argentina aseguró su pase a la próxima ronda del Mundial 2026 con las victorias ante Argelia y Austria. Con la clasificación en bolsillo, los de Lionel Scaloni tendrán por delante otro desafío ante Jordania: culminar la primera ronda errar la primera ronda con puntaje ideal y sin recibir goles, algo que por ahora solo logró México.

El equipo de Lionel Messi llega al encuentro del sábado en Dallas con seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra. En caso de ganar con la valla invicta, igualará el registro que por el momento tiene México en soledad. Los aztecas se impusieron por 2 a 0 ante Sudáfrica, le ganaron 1 a 0 a Corea del Sur y vencieron 3 a 0 a República Checa.

La selección argentina llega con dos triunfos en dos fechas. En el debut doblegaron a Argelia por 3 a 0 y ante Austria coronaron 2 a 0. Los cinco goles los convirtió el capitán.

Para el partido del sábado, el entrenador evalúa realizar cambios en el once titular, por lo que será un desafío aún mayor para los jugadores. Aunque enfrente estará el rival más débil del grupo, que llega con dos derrotas a cuestas ante Austria y Argelia.

Según se pudo dar a conocer en las últimas horas, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González formarán parte de la partida, mientras que Lionel Messi y Emiliano Martínez también se perfilan como titulares.

Argentina y Brasil, posible cruce en semifinales

Más allá del choque frente a los jordanos, la cabeza del pueblo argentino ya está en la próxima ronda: los dieciseisavos de final. Esta cuestión tiene en vilo a la mayoría, ante una gran expectativa de saber si el rival finalmente será una de las potencias. Tras la confirmación de que la Albiceleste será primera al terminar la fecha, solo resta saber quién será el que termine en la segunda posición para definir el cruce.

La Selección argentina y Brasil avanzaron como líderes de sus respectivos grupos en el Mundial 2026 y quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, una situación que abre la posibilidad de un nuevo capítulo del clásico sudamericano en la etapa de eliminación directa.

La Albiceleste concluirá primera, pase lo que pase ante Jordania, mientras que la Canarinha se quedó con la cima del Grupo C tras golear a Escocia en la última jornada. Si ambos mantienen el paso ganador, podrían verse las caras en una hipotética semifinal.