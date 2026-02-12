Los precios de las entradas para la Copa del Mundo de este año se dispararon en el sitio oficial de reventa que dispuso la FIFA, con valores que duplican o aún más los costos originales.

Mundial 2026: se dispararon los precios de la reventa de entradas de la FIFA

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa que dispuso la FIFA, pese a que los codiciados boletos -ya de por sí costosos- apenas comienzan a entregarse luego de la fase de venta que cerró en enero.

En el sitio web de reventa e intercambio , un asiento de Categoría 3 (la sección más alta de las gradas) para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en Ciudad de México, se ofrecía el miércoles a 5.324 dólares , en comparación con el precio original de 895 dólares .

Para el partido Francia-Senegal del 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio ofrece entradas a un precio cinco veces superior al original ( 1.000 dólares , en comparación con 219 dólares ).

Por un poco más ( 1.380 dólares ), los aficionados pueden adquirir un asiento de Categoría 1 , más cerca del campo, que originalmente costaba 620 dólares .

Y para ver desde una posición privilegiada el partido entre Brasil y Marruecos, el 13 de junio, hay que desembolsar 1.725 dólares , más de siete veces por encima de su valor original.

Para la final del 19 de julio, un tiquete de categoría 1, con precio inicial de 7.875 dólares, ahora se ofrece por casi 20.000 dólares.

Sin embargo, hay ofertas: una entrada para el Austria-Jordania, que originalmente cuesta 620 dólares, se revende por 552 dólares.

Si bien el intercambio de entradas cuenta con el respaldo de la FIFA, ésta especifica en sus condiciones de venta que solo actúa como "facilitador" —por una comisión del 15 por ciento— en este "mercado entre aficionados", y que el revendedor "determina el precio mostrado de cada entrada".

La FIFA defendió los precios de las entradas, que atribuyó a una demanda "exorbitante", según su presidente, Gianni Infantino. El sorteo de la segunda fase atrajo a 500 millones de aficionados.