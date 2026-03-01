La nueva tecnología del Mundial 2026 que le pondrá fin a las polémicas arbitrales + Seguir en









Para evitar muchas discusiones de cara a las protestas por las decisiones de los jueces, se aplicará una nueva tecnología durante la Copa del Mundo.

Los jueces sumarán una herramienta que le servirá a los hinchas para entender sus decisiones. Dan Mullan/Getty Images

La tecnología sigue ganando terreno en el deporte, pero esta vez no llega para cambiar el reglamento ni alterar las decisiones finales. Para el Mundial 2026, se anunció una herramienta digital que simplemente le ofrecerá al espectador de fútbol un ángulo distinto para entender la acción cobrada por el juez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lejos de prometer soluciones finales a las eternas discusiones, esta innovación apunta puramente a la calidad de la transmisión. El objetivo principal es mostrar cómo se ve el partido para uno de los protagonistas, pero no será la única novedad para la Copa del Mundo que se viene.

Trump Infantino Mundial 2026 Mandel NGAN - Pool/Getty Images La FIFA llevará adelante nuevas medidas para la Copa del Mundo, que buscarán mejorar la calidad de la transmisión y del partido. Mandel NGAN - Pool/Getty Images De qué trata la Perspectiva de los árbitros Esta novedad nace de un acuerdo con la empresa tecnológica Lenovo y consiste en sumarle una cámara corporal al juez principal. El aparato graba directamente desde la altura del pecho para ofrecer un panorama más claro de las faltas rápidas que ocurren dentro del área.

Lógicamente, como el referí está corriendo a la par de la jugada, la grabación en vivo sale muy movida y borrosa. Para solucionar esto, el sistema usa inteligencia artificial en tiempo real, que estabiliza el video al instante y permite que la televisión pase una repetición totalmente nítida.

La herramienta no aporta una transparencia absoluta, ni va a evitar que un equipo proteste un penal cobrado en contra. Simplemente le suma al hincha una toma desde adentro de la cancha, para entender qué ángulo tenía la autoridad antes de hacer sonar el silbato.

Embed - Lenovo + FIFA: Enabling a smarter, more immersive football experiece | Lenovo Tech World @ CES 2026 Más innovaciones del Mundial 2026 Más allá de la cámara en el pecho, el acuerdo con Lenovo incluye el lanzamiento de una plataforma llamada Football AI Pro. Se trata de una gigantesca base de datos diseñada para procesar millones de estadísticas y armar informes detallados, que igualen las condiciones de las 48 selecciones durante el Mundial 2026. Con esta plataforma, la FIFA busca que todos los técnicos accedan a los mismos recursos para estudiar a los rivales, sin importar su presupuesto. Es una herramienta táctica que entrega gráficos precisos antes y después de cada encuentro para armar la estrategia del partido. Por otro lado, la detección de la posición adelantada también tendrá una mejora técnica mediante el escaneo digital rápido de todos los planteles. La computadora tarda apenas un segundo en crear un modelo en tres dimensiones del cuerpo de cada jugador, facilitando el seguimiento en el fútbol moderno. Estos modelos tridimensionales le permiten al sistema semiautomatizado calcular el offside milimétrico cuando hay dudas de cara a la jugada. Al final, el espectador recibe esa misma animación gráfica en la pantalla para ver claramente si el delantero tenía una parte de su cuerpo en posición adelantada.