Mundial de Qatar 2022 hoy EN VIVO: a 10 días de la Copa del Mundo

Boicot, preocupación o expectación: el Mundial de Catar divide a los hinchas

¿Boicotear para "enviar un mensaje" o viajar a Catar para "ver uno mismo" lo que ocurre? Los aficionados del mundo entero abordan el primer Mundial organizado en un país árabe con preocupaciones, pero el escepticismo de muchos hinchas europeos es menos palpable en otras regiones del planeta.

"No podría hacer una fiesta en un cementerio", señaló Fabien Bonnel, fiel hincha de la selección francesa, miembro del grupo 'Irrésistibles Français'. Haciendo referencia al número de muertos en las obras de las infraestructuras para el torneo, difícilmente cuantificables, este fan resume con esta frase su posición de boicot total al torneo.

"Ni siquiera pienso ver un solo partido. Si somos cientos de miles los que lo hacemos, servirá para enviar un mensaje, quizás tenga un impacto en las audiencias, los patrocinadores y todo el negocio de la FIFA", añadió. Esta decisión individual no se traslada a la de su colectivo de hinchas, que ha decidido no posicionarse.

Como Fabien Bonnel, numerosos aficionados han elegido boicotear el torneo, especialmente en Alemania, donde varios grupos ultras, entre otros los del Borussia Dortmund, han mostrado en los últimos días su posición contra Catar a través de pancartas en los estadios.

Misma situación para '3LionsPride', un grupo de hinchas inglés para aficionados LGBTQ+, que no se desplazará: "Esperamos guardar silencio mientras que la FIFA nos anima a respetar una cultura que no acepta las voces, haciendo un llamamiento a 'un evento limpio sin homosexuales ni perturbadores'. La hipocresía es repugnante". Estas renuncias no han impedido al comité de organización lograr el pleno, vendiendo 2,89 millones de entradas de 3,1 disponibles, según el balance de mediados de octubre.

A pesar de las preocupaciones, éticas o presupuestarias, los hinchas viajarán de manera masiva a Catar desde América Latina, con 70.000 mexicanos y 30.000 argentinos.