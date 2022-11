El hincha de la "Scaloneta" que duerme y pide comida en las calles de Qatar para ver el Mundial

lucas villarroel qatar Redes

"Quiero aguantar hasta el final para ver si puedo conseguir un 'ticket' para la final", aseguró en declaraciones a TyC Sports y agregó: "Hay que hacer el esfuerzo porque la recompensa va a ser linda".

Además, el joven explicó que peleó con su novia y vendió un vehículo de su abuelo para conseguir la plata para viajar al Mundial, dado que su mayor ambición es ver a Lionel Messi en la gran final de la Copa del Mundo. "Arranqué en caliente porque no quería estar más en Argentina", sentenció.

"Vine por todo lo que representa Scaloni, la Scaloneta, Leo Messi. Discutí con mi novia", relató Villarroel y explicó de donde sacó la plata con la que viajó: "Tenía una camioneta antigua que me había dejado mi abuelo. La vendí, ya no me importaba nada".